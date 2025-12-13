南韓將我國標示為China Taiwan！他曝最心寒之處：外交部可用「1招」反制

南韓將我國標示為「China Taiwan」！資深媒體人矢板明夫曝最心寒之處，建議外交部可改用「漢城」對等回應。圖／翻攝自X @kor_free2_0

南韓自2月起全面廢止紙本入境卡、改採電子申報系統，卻被發現在「國家／地區」欄位中將台灣標示為「China（Taiwan）」，引發台灣社會強烈爭議。總統賴清德公開表達不滿，呼籲韓方尊重台灣人民的意志，但南韓外交部僅重申既有的「韓台非官方、實質合作」立場，對是否修正標示並未正面回應。對此，資深媒體人矢板明夫指出，在相關系統尚未更正前，外交部或可考慮暫時恢復使用「漢城」這一歷史稱呼，以表達立場。

南韓對中配合、對台拖延？矢板明夫曝「最諷刺之處」

對於南韓官方的回應方式，矢板明夫直言，台灣人其實並不陌生，這是韓國一貫的政治態度，「對中國盡量配合、不能刺激，對台灣能拖就拖」。說穿了，就是計算風險後的取捨，但問題在於，這樣的態度，來自一個曾經極度在意「如何被稱呼」的國家，實在諷刺。

矢板明夫嘆角色對調 最令人心寒的是「尊重落差」

矢板明夫提到，2005年，南韓政府認為自國首都的中文名稱「漢城」，容易被理解為「漢人的城市」，有損國族尊嚴，甚至可能被納入「中華文化圈附屬」的敘事，於是，南韓要求台灣停止使用「漢城」，改稱「首爾」。當年是陳水扁總統執政，雖和韓國無外交關係，但立刻同意配合，迅速完成公文、教科書與媒體用語的全面更名，理由很單純，就是尊重他國自稱，是基本的文明。

廣告 廣告

矢板明夫表示，20年後角色對調，台灣要求的只是一個不把自己標示為「中國一部分」的基本尊重，得到的卻是一套不痛不癢的官樣回應，他不禁直呼「這種落差，才是真正令人心寒的地方。」

矢板明夫嘆角色對調，最令人心寒的是「尊重落差」。圖／翻攝自矢板明夫臉書

低成本外交展現立場而非情緒反擊 矢板明夫：以「漢城」對等回應

矢板明夫認為，一味忍氣吞聲顯然不是解方，但若仿效中國以抵制觀光、封殺演藝活動等方式施壓，不僅缺乏冷靜，也可能傷及台灣自身經濟，未必有利。真正有效的外交手段，應該具備低成本、可逆性高，且能精準觸及對方痛點的特性。

他並建議，台灣外交部可考慮正式行文通知韓方，在南韓官方系統尚未修正對台灣的不當標示前，台灣官方文件將暫時恢復使用「漢城」這一歷史稱呼，作為對等回應。他強調，這樣的作法並非情緒性反擊，而是基於相互尊重的原則，既不謾罵，也不升高對立，只是表達立場。

重啟「漢城」是務實回應 彰顯對等與尊重立場

矢板明夫進一步談及，當年韓國為了國家尊嚴，要求將首都名稱由「漢城」正名為「首爾」，台灣也予以尊重；如今台灣的尊嚴受到挑戰，要求一個明確回應同樣合情合理。

他也坦言，外交並非比誰聲量大，而是看誰能堅守立場，若一個國家在強權面前屢屢低頭，卻無法展現對台灣的尊重，便難以稱得上是擁有共同價值的夥伴。在此情況下，重新使用「漢城」一名，是務實而非情緒性的選擇，「對一個上千年來一直沒有辦法脫離『給中國當小弟』這個身分的國家，首都叫漢城，只能說是剛好而已。」



回到原文

更多鏡報報導

台北人養車年花費破9萬！為何還是一堆人開車？「1痛點」成最大主因

號稱免烤起司蛋糕！日本超夯「可口奶滋插優格」吃法 她實測還原賣相網全跟風

出國拉肚子怎辦？腸胃醫傳授「24小時救援法」 3情況千萬別硬撐