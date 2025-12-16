南韓將跟進未成年社群禁令？候任官員：絕對有必要

多國考慮限制青少年使用社群媒體。取自Pixabay



南韓總統李在明上任後，新成立「媒體傳播通訊委員會」，並提名延世大學法學院教授金鐘哲出任主席。金鐘哲今天（12/16）表示，他上任後將考慮禁止青少年使用社群媒體，以保護他們不受有害內容影響。

韓聯社、路透社報導，金鐘哲（김정철，譯音）今天出席國會的任命聽證會時，有議員問及南韓是否應仿效澳洲，限制未成年人使用社群媒體，金鐘哲表示：「當然，我認為絕對有必要。」

他說：「保護孩童是我主要職責中的核心任務之一，我已準備好以堅定決心完成任務。」

針對人工智慧（AI）對媒體業帶來的衝擊，金鐘哲則表示，他計劃強化爭議解決機制，加強監管機構保護用戶的措施。

不過金鐘哲也說，他將鼓勵廣播媒體業採用AI技術，以促進創新並強化在全球的競爭力。

澳洲本月10日率全球之先，成為一個限制未滿16歲國民使用社群媒體的國家，共有10個平台在禁用之列，包括中國短影音平台TikTok（抖音海外版）、以及美國社群平台Instagram、X平台等，理由是社群媒體會對青少年帶來不良影響，包括網路霸凌、詐騙、有害內容等。

據報導，部分國家已考慮跟進，以維護青少年的心理健康與安全。

