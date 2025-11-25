南韓專家估北韓擁150枚核武 安全威脅日增

記者賴名倫／綜合報導

南韓「韓聯社」報導，南韓國防研究院（KIDA）核安全研究室長李相圭26日表示，北韓正持續擴建核武設施提升生產能量，最新評估更顯示其已擁有約150枚各類核彈頭，後續估計到2040年時可能規模上看400枚；勢必將對東北亞構成嚴峻安全威脅。

報導指出，李相圭於26日出席在龍山國防會展中心舉行的「2025年北韓軍事論壇」時，表示他根據相關情資數據，推估北韓目前共約擁有127枚至150枚各類核彈頭，其中包括115至131枚鈾彈、以及15至19枚鈽彈；由於這項數據相較於美國國會研究處（CRS）、瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）等智庫估計的50餘枚，總數多出約2倍有餘；因此也受到各界高度關注。

對此，李相圭則透露，新數據是將北韓近期在寧邊與降仙兩處地區，增設濃縮鈾生產設施的產能納入評估所得，並估計鈾彈總數將在2030年與2040年時，分別達到216枚與386枚；而鈽彈則分別可達27與43枚；因此推估2040年時兩者總數可達429枚。

李相圭還說，儘管北韓技術進展有限，估計尚須10年以上時間，才能開發出可供核動力潛艦使用的核反應爐；不過由於北韓與俄羅斯持續加強合作，因此也不排除俄國後續將提供6000噸級潛艦的建造技術，以及外殼鋼材、關鍵零附件等支援；勢必將讓北韓得以加速推動武力現代化，使區域地緣安全面臨重大挑戰。

南韓專家估計北韓現擁約150枚核彈頭，且未來數量將持續擴增，衝擊東北亞區域安全。圖為北韓領導人金正恩1月視察核原料生產設施。（達志影像／美聯社資料照片）