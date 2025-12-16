南韓尹錫悅挑釁北韓搞戒嚴調查出爐 王鴻薇：「韓版」抗中保台細思極恐

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

在野陣營合作通過新修《財劃法》後，民進黨政府決定以「不副署、不公布、不執行」方式因應，被批有如因命令戒嚴而遭罷免的南韓前總統尹錫悅。國民黨立委王鴻薇引用南韓最新報告指，尹錫悅被控在下令戒嚴前一年就佈局挑釁北韓開以取得戒嚴正當性。且回頭看總統賴清德挑釁升高台海衝突發言，再公然支持行政權違憲傷害民主憲政，讓人細思極恐；再看尹錫悅至今仍辯稱一切都是為了反擊試圖癱瘓政府的親北韓勢力，有如「韓國版的抗中保台」。

因發布戒嚴令而被罷免下台的前南韓總統尹錫悅。（圖／取自臉書）

南韓總統尹錫悅因不滿國會刪減預算及彈劾官員，在2024年12月無預警宣布戒嚴，後遭國會迅速表決無效並引發全國抗議，最後被國會通過彈劾案，憲法法院於2025年4月裁定罷免下台，成為南韓史上第二位遭彈劾罷免的總統。

王鴻薇表示，南韓特檢組針對此事經過長達180天調查，在最新正式報告顯示，檢察官指控尹錫悅早在下令戒嚴的一年前，就開始預做各種準備，甚至企圖挑釁北韓、誘使對方開戰，讓自己取得戒嚴的正當性，但是因為北韓當時沒有回應，而宣告破局。

王鴻薇說，特偵組也強調，尹錫悅從就任南韓總統起便對取得「非常大權」抱有強烈慾望。企圖以武力消除政治反對勢力，建立行政、立法、司法、軍事一把抓的獨裁體制。

王鴻薇說，目前尹錫悅已經入獄，面臨內亂罪庭審，但他至今仍否認有不法行為，辯稱一切都是為了反擊試圖癱瘓政府的親北韓勢力。好一個韓國版的抗中保台。

她說，尹錫悅挑釁北韓的戒嚴真相，讓身在台灣的我們不寒而慄，回頭看看，包括第一時間力挺的民進黨立法院黨團，與賴清德上任一意孤行，一再的挑釁升高台海衝突的發言，昨天更是公然支持，行政權進行違憲傷害民主憲政做法，確實讓人細思極恐。



