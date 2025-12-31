南韓工安意外頻傳！建設公司急推AI科技提高安全度

南韓今年工安事故接連傳出，死亡數字持續攀升。統計截至九月，全國產業工地已有至少457人不幸罹難，比去年同期還多出14人，其中建築業就佔了210人，幾乎逼近整體的一半。安全規範是否真正落實，成為輿論猛烈抨擊的焦點，也迫使建設公司加快腳步，尋找「止血」對策。

本月11日，正在施工中的光州代表圖書館發生嚴重倒塌事故。工地鋼鐵結構突然坍塌，4名施工人員遭活埋身亡。事故原因仍在調查中，但外界質疑，施工過程恐怕存在偷工減料、鋼構接合不良等問題。罹難者家屬悲痛控訴，直言那不是工地，而是一個「奪命陷阱」。當地市民團體也指出，長年缺乏安全意識的結構性問題，才是真正的禍根。

事實上，類似悲劇並非單一事件。不到一個月前，蔚山火力發電廠鍋爐塔坍塌，7名工人罹難；今年2月，世宗安城高速公路工地也因結構倒塌造成10人死傷。多起事故如出一轍，輿論普遍認為，問題不在意外，而在於安全原則沒有被確實遵守。

建築專家分析，無論是設計、施工還是監管，只要其中一環確實到位，事故都可能避免，但現實卻是三者同時失守，才釀成連環悲劇。也有學者直言，部分大型工程的安全基礎早已被掏空，風險長期被忽視。

面對壓力，南韓建設公司開始全面強化工地管理。每天正式動工前的晨會，工地主管反覆叮囑高風險動作，從梯子使用、墜落防護到作業流程，力求不留死角。

為了解決外籍勞工語言隔閡，不少工地引進AI即時翻譯系統，將安全守則同步轉換成緬甸語、中文等多國語言，確保每名工人都「聽得懂、記得住」。現場工人也被要求互相提醒，避免因誤解釀成憾事。

過去必須由工人繫著繩索、靠肉眼檢查的外牆裂縫，如今改由搭載AI技術的無人機執行。研究人員指出，傳統檢測容易受操作熟練度影響，品質不一，自行開發的AI模型則能依照安全基準，精準判讀結構風險。

在建設公司總部，安全中控室全天候監看全國工地。一旦系統跳出警示，管理人員立刻下達修正指令。透過物聯網（IoT）技術，高風險作業被集中列管，從碰撞、狹窄空間、墜落，到設備組裝拆卸時可能發生的觸電，全都納入即時監控。

不只如此，AI與自動化設備也逐步取代高危險人力作業。在可能發生土石坍塌的工地，無人挖土機直接上陣；有高空掉落風險的區域，則改由機器人進行作業。同時，建設公司也聘請外部專家，結合內部技師研究結構安全，增加相關預算，全面改善工地環境。

政策研究單位指出，未來若推動「建設安全特別法」，企業為了避免嚴厲處罰，勢必會更加重視安全管理，形成壓力與誘因並行的效果。

然而，南韓政府雖已實施「重大災害處罰法」，實際成效仍有限。關鍵原因在於中小企業資源不足，難以全面導入高科技防災系統。專家認為，在大型企業加速導入ＡＩ安全解方的同時，政府更應出手支援中小型工地，強化監管與補助，否則工安悲劇，恐怕仍難真正止步。

