南韓店員「畫圈圈」惹怒台人？旅旅遊粉專還原「1真相」！

生活中心／吳宜庭報導



台灣人出國旅遊首選多半是日本與韓國，但近期赴韓旅遊卻頻頻引發爭議。除了韓國廢止紙本入境卡後，被發現系統中將台灣標示為「China（Taiwan）」引起台灣民眾不滿，近日又有台灣旅客因刷卡簽名問題與店家發生衝突。一名旅客控訴，自己在韓國刷卡結帳時，店家未經同意就在簽名欄畫了一個圈圈，讓她感覺不被尊重，事件在網路上掀起討論。





南韓店員結帳「1舉動」惹怒台灣客！旅韓夫妻揭真相：文化差很大

刷卡「簽名」這件事，在韓國早就只剩下形式。（圖／翻攝自不奇而遇 Steven & Sia臉書）

旅居韓國的夫妻「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書粉專指出這其實是許多台灣人不知道的「韓國刷卡文化」。他們表示，在韓國刷卡消費極為普遍，從便利商店、咖啡廳、小吃攤到傳統市場，幾乎人人都使用信用卡。長期高頻率的刷卡情況下，「簽名」早已流於形式，店員幫忙畫一個小圈、點一個點或隨手一筆或隨手畫一條線，並非偷懶或不尊重，而是一種「大家都懂」的默契。







粉專也透露一個在地人才懂的小細節，只要看到有人認真一筆一畫簽上全名，店員就會立刻明白「啊，外國人」，因為多數韓國人簽名只求快速，星星、圓圈、點點皆可。部落客直言，若每個人都慢慢確認筆畫，後方排隊的人恐怕早已不耐煩，「真的會翻白眼翻到後腦勺去」。粉專強調，這類衝突多半源自文化差異，而非沒禮貌，呼籲台灣旅客赴韓消費時多一分理解，「遇到姨母幫你簽名別太緊張。她不是要詐騙你，只是韓國人真的很趕。趕著生活，也趕著服務下一個客人」。

