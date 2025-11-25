南韓廚神又出事！白種元公司遭爆「製作員工黑名單」 勞動部移送檢調

白種元的公司爆出「製作員工黑名單」。圖為白種元今年稍早，為自家公司爭議鞠躬致歉的畫面，與本次事件無關。翻攝自「백종원 PAIK JONG WON」YouTube



據南韓媒體今天（11/25）報導，有著南韓廚神稱號的白種元，在Netflix「黑白大廚」節目中獲得高人氣，但其自家公司「The Born Korea」遭爆「製作員工黑名單」，涉嫌妨礙勞工就業，勞動部已將起訴意見移送檢方。該公司今年稍早也出現爭議，推出號稱「韓國產」的食品，實際上卻是從中國進口。

據韓媒《中央日報》與《東亞日報》報導，國民力量黨國會議員金素熙今天表示，勞動部首爾江南支廳，已將有關連鎖餐廳品牌「The Born Korea」的起訴意見，移送檢察機關。

廣告 廣告

「The Born Korea」這間公司的代表，為南韓「國民廚神」白種元，今年這家公司陸續爆出爭議。

在起訴意見書中，勞動部指出，The Born Korea從2017年開始，在「新村食堂」的非公開線上社群，製作一個「員工黑名單」看板。

報導指出，勞動部接獲檢舉後，於今年3月開始對這家公司展開調查，認為該舉措已構成妨礙就業，屬於違法行為。

南韓《勞動基準法》第40條規定，如果以妨礙勞工就業為目的，製作特定名冊，將處以5年下有期徒刑，或5千萬韓元（約106萬元台幣）以下罰金。

The Born Korea回應：「2022年5月曾因一位店主要求，在咖啡廳的社群內建立相關看板，但實際上運作並不活躍。」

該公司說明：「建立該看板的目的，是因為部分加盟店的員工，對特定店主進行惡意控告、恐嚇等，導致店家出現嚴重損害，希望該名單能讓其他店主作為參考。」

今年6月韓媒曾披露，「The Born Korea」涉嫌產品原產地標示不實，強調用傳統韓式工法製成的「白石味噌」，竟使用了中國進口的黃豆、味噌及麵粉。

更多太報報導

一生雕琢寶石演技！南韓「國民爺爺」李順載91歲離世 李在明發文悼念

天大疏失！65歲婦人「被家屬往生」 大力拍棺材嚇爆火葬場

川普第二任期還沒滿1年 美民調：7成拉美裔認為生活變糟