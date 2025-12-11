南韓強硬駁斥高市早苗「對獨島的主權聲索」！引發2國新一輪外交衝突

2023年2月22日，南韓民眾在首爾日本大使館附近，發起反對日本「竹島日」的集會，並踩踏印有日本旭日旗（在政治上被視為象徵日本軍國主義）的橫幅。（圖／達志／美聯社）

南韓9日駁斥了日本首相高市早苗，對韓國實際控制的東海（East Sea）島嶼「獨島」（日本稱為「竹島」）重申主權聲索的舉措，引發東京與首爾新一輪的外交衝突。

據《南華早報》援引韓媒《韓聯社》的報導，首爾總統辦公室的1名高級官員9日表示，對於誰實際擁有這些岩礁的主權，「沒有任何模糊空間」，並稱這些島嶼「從歷史、地理以及國際法的角度看，都是韓國領土不可分割的一部分」。

該官員補充稱，首爾將「嚴正且堅定地回應日本的不正當主張」，這是自今年6月李在明就任總統以來，南韓政府對此議題發表的最強硬聲明。

廣告 廣告

據悉，高市早苗在10月成為日本首位女首相，並在同1天的眾議院預算委員會會議中，被1名議員追問「竹島」主權問題時發表爭議言論。她表示，「從歷史事實和國際法來看，竹島明顯是日本固有領土」，並稱日本政府將「堅決回應」，同時努力確保國際社會充分理解其立場。

這些被西方國家稱為利揚庫爾岩（Liancourt Rocks）的島嶼，大約位於南韓鬱陵島與日本隱岐群島之間。自1950年代初以來，南韓便實際控制著這些島嶼。

1952年，南韓劃定了所謂「李承晚線」（時任韓國總統李承晚，單方面在中日韓3國之間的東海及日本海公海海域上劃定的分界線），並在獨島駐紮警力。首爾認為，這幾十年的行政管理，反映了其歷史主張和法律權利，並堅稱不存在需要裁決的領土爭端。

日本則主張，包括1905年將島嶼併入島根縣在內的歷史記錄，支持其擁有竹島的主權。東京曾多次提議將此事提交聯合國6大主要機構之一的「國際法院」（International Court of Justice）裁決，但首爾拒絕了這一提議，稱此舉暗示存在首爾不承認的爭端。

如今，近期發生的一系列事件，再度凸顯這些島嶼依然是日韓關係之間高度敏感的議題。11月初，日本取消了南韓「黑鷹飛行表演隊」在沖繩那霸空軍基地（Naha Air Base）加油的許可，原因是發現該部隊數週前曾在竹島附近進行訓練飛行。此舉原本將成為南韓飛機首次使用日本軍事設施的安排，意在表達加強防衛合作的訊號。

接著，日本政府又在11月稍晚於「國立領土主權博物館」開設新展館，宣傳該國對竹島的主張。開幕式上，日本領土問題擔當大臣赤間二郎（Jiro Akama）表示，「根據國際法，竹島明顯是日本固有領土。」

對此，南韓外交部發表聲明，表達「強烈遺憾」，並敦促日方關閉該設施，同時還召見日本駐首爾大使館臨時代辦提出抗議。

對南韓而言，獨島具有深厚的象徵意義，因為它們於1905年被日本併入，當時正值東京正式吞併朝鮮半島前夕，使其成為該國反抗日本殖民的有力象徵。然而在日本，這些島嶼仍是領土教育活動和政治事件中反覆出現的主題，例如島根縣每年都會舉行「竹島日」儀式。

儘管緊張局勢再次升溫，2國政府仍表示將保持外交接觸。據南韓媒體報導，首爾與東京正協商安排李在明下月訪日，可能前往高市早苗的故鄉奈良縣舉行峰會。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

S媽終於笑了！開箱金鐘獎座噴淚喊「補上我的心」 大S遺照入鏡太催淚

趁女友熟睡塞藥逼流產！醫師涉用藥強迫墮胎 還辯稱「她同意」

38週孕婦掃樓梯？婆婆下指令 丈夫一句話全網炸鍋