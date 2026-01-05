南韓影壇巨擘安聖基病逝享壽74歲 李政宰、鄭雨盛將扶靈送最後一程

韓國影壇巨擘安聖基不敵死神召喚，在加護病房昏迷6天後去世，享壽74歲。（天馬行空提供）

被譽為「國民演員」的巨擘安聖基，於今（5日）上午9點在首爾順天鄉大學醫院不幸病逝，享壽74歲。據悉，安聖基上月底在自家用餐時意外噎到引發窒息，緊急送醫後陷入昏迷，在加護病房與死神搏鬥6天，最終仍撒手人寰，讓無數影迷與後輩深陷悲慟。

安聖基的人生幾乎等同於南韓電影史，他在1957年年僅5歲時便以《黃昏列車》出道，是極少數成功轉型並長紅至今的童星。即便經歷過服兵役（以陸軍中尉退伍）的空白期，他在1980年代重返銀幕後，迅速以《曼陀羅》、《霧村》等作品成為韓國電影新浪潮的核心人物。他一生出演超過160部作品，從《兩大佬》、《辣手神探》到《廣播明星》，演技跨度之大，讓他成為史上唯一一位集齊大鐘獎、青龍獎、百想藝術大賞「影帝大滿貫」次數最多的演員。

除了傲人的影視成就，安聖基在南韓社會更有著無可取代的地位。他私生活極度自律、零負評，被公認為「沒有黑粉的演員」。他不僅是釜山國際電影節的推手，也長期擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）宣傳大使，將影響力從大銀幕延伸至社會公益。2019年他被診斷出患有血液癌（淋巴瘤），雖然抗癌過程艱辛，但他始終保持優雅，甚至在去年化療期間仍戴著假髮出席公開活動，對電影的熱愛令人動容。

經紀公司「Artist Company」今日哀慟證實噩耗，並感性評價他是一位「對演技有著深刻使命感、對人極度尊重的真藝術家」。據韓媒報導，安聖基的葬禮將以「電影人葬」的最高規格舉行，由他生前疼愛的後輩李政宰、鄭雨盛親自扶靈，送這位大前輩最後一程。靈堂設於首爾聖母醫院，預計於1月9日出殯。

這位曾在《實米島》中鐵血嚴厲、在《廣播明星》中溫柔守護的國寶級演員，在家人守護下安詳睡去。消息傳出後，南韓演藝圈陷入沉寂，歌手尹鍾信、演員李己雨等紛紛發文哀悼，感念他留下的溫暖與光輝。

