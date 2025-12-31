南韓影帝安聖基進食噎到送醫 近年血癌復發引擔憂

安聖基因進食噎到送醫。（圖／Getty）

73歲韓國影帝安聖基六年前被診斷出血癌，健康狀況讓外界相當擔憂，沒想到今（31）日傳出進食時不慎噎到後昏倒，緊急送醫，目前仍在加護病房中。

據韓媒報導，安聖基30日下午四時在家中用餐時被食物噎到，隨後接受心肺復甦術的情況下，被緊急送往住家附近的醫院急診室。對此，安聖基的經紀公司Artist Company表示：「安聖基先生因突發性健康惡化被緊急送往醫院急診室，目前正接受醫護人員的治療。確切的病況及後續觀察，將根據醫護人員的判斷來進行確認。」

在超過60年的演藝生涯中，安聖基被譽為韓國的「國民影帝」，獲獎無數，經典作品包括《曼陀羅》、《斷箭》、《實尾島風雲》、《天國的階梯》、《特警冤家》等，皆跨越了不同的時代與類型。但他於2019年被診斷出患有血癌，並於隔年康復，但此後癌症復發，目前仍持續與病魔搏鬥。其健康亮紅燈的消息，是因為他在2022年出席一場公開活動時，身形明顯消瘦許多，才讓大眾得知。