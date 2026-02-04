南韓影帝河正宇死會了！對象是小11歲女星 獲經紀公司證實

河正宇證實戀情，卻傳出將在今年年底之前結婚。（車庫娛樂提供）

南韓影帝河正宇突然在今（4日）傳出即將和小11歲的女友車貞媛結婚。雖然此項消息，立刻被經紀公司和河正宇父親否認，但經紀公司強調兩人確實有在交往，引起外界關注。

綜合多家韓媒報導，現年47歲的河正宇和36歲的女星車貞媛，已經透過雙方的經紀公司認愛。不過，另一家韓媒《Dispatch》指出，小倆口是在2020年相識，隨後晉升成為戀人，目前正以結婚為前提穩定交往中。

《Dispatch》也引述身邊共同友人的說法，河正宇有意在拍完最近的電影之後，開始籌備結婚事宜，有望在今年7月登場。消息一出，立刻震撼各大社群論壇。

廣告 廣告

對此，河正宇的經紀公司Workhouse Company駁斥結婚一事。另外，河正宇的父親金容健，也隨即透過《OSEN》澄清，兒子還沒有要結婚，一開始接受訪問時也不知道此事，還以為媒體是來祝賀的，沒想到卻被誤寫成承認婚訊，「如果我兒子真的要結婚，我會再通知大家！」

據悉，現年47歲的河正宇憑藉《與神同行》、《追擊者》、《隧道》、《亡命機劫》等多部作品，展現他百變又傑出的演技，出道以來更是斬獲無數演藝大獎。至於車貞媛，雖然大多都是以配角出演，像是《武法律師》、《絕對達令》、《她很漂亮》等熱門劇，卻也累積不小人氣，表現逐漸受到肯定。

更多中時新聞網報導

曾莞婷香港回憶殺 隨手拍都像電影場景

BTS回歸秀 Netflix將全球直播

偏鄉久任獎金 僅6540教師領到