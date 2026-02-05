南韓影帝河正宇認愛小11歲女星！ 否認7月辦婚禮：目前沒有具體安排

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

南韓實力派影帝河正宇昨（4）日證實和小11歲的演員車貞媛交往中，接著被媒體爆料兩人是以結婚為前提交往，雙方將於7月舉行婚禮。對此，河正宇方強調「婚事尚未確定」，目前沒有具體結婚安排。

47歲河正宇認愛小11歲的女星車貞媛。（圖／翻攝IG）

47歲影帝河正宇參演過許多知名作品，2017年憑藉電影《與神同行》紅遍全亞洲，但2020年捲入藥物濫用風波，後經紀公司澄清是除痘疤手術的療程，但仍遭KBS電視台封殺。2022年，河正宇憑藉《毒梟聖徒》成功復出，再次登上螢光幕。

河正宇去年3月在節目《全知干預視角》中提到外甥，表示自己與外甥十分相似，言語中父愛滿溢，當被問到是否想要孩子時，他回答：「我結婚後一定想要小孩，50歲結婚是我的目標。」此外，他也曾提到：「結婚的適齡期已經過了很多。」旁人建議他乾脆不要結婚，但他依舊相當期待：「我仍然有組建家庭的想法，真不知道自己是否會有這樣的緣分和機會。」

