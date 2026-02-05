南韓影帝河正宇認愛小11歲車貞媛！親曝感情狀態：以結婚為前提交往

河正宇認愛小11歲的車貞媛，並透露兩人是以結婚為前提交往。翻攝自兩人IG



2017年憑藉《與神同行》紅遍全亞洲、演出過多部知名作品的南韓影帝河正宇，日前傳出今年7月將和圈外女友結婚，引發外界討論。不過河正宇所屬經紀公司Workhouse Company澄清，河正宇女友其實是同為演員的車貞媛，並表示兩人是「以結婚為前提交往」，吸引大批粉絲祝福。

現年47歲的河正宇曾參演《追擊者》、《下女的誘惑》等經典影視作品，精湛演技圈粉無數，並多次獲得演技類獎項肯定，2017年更憑藉《與神同行》紅遍全亞洲。近日被爆出有論及婚嫁的圈外女友後，河正宇隨即透過經紀公司澄清，確實有交往中女友，但對方並非圈外人，而是今年36歲的車貞媛。根據韓媒報導，兩人於2020年相識相戀，感情穩定發展，「正以結婚為前提認真交往中。」不過對於7月即將結婚消息，經紀公司則否認，表示結婚尚未確定、也沒有決定夏天舉辦。

河正宇的父親金容健則解釋，最初接到媒體連繫時，他向媒體回應「我也不知道這件事，如果是祝賀的話，謝謝」，結果卻被誤報成他承認了婚訊。金容健表示，如果兒子真的有結婚消息，「我會再正式通知大家。」

事實上河正宇過去就曾數度表現出對於結婚和孩子的渴望，去年3月在節目《全知干預視角》中提到外甥時，表示外甥和他相似，一言一行流露出滿滿父愛，被問及是否想要孩子時則回應「我結婚後一定想要小孩，50歲結婚是我的目標」。此外，河正宇也曾提到，因為他的年紀已過結婚適齡期很多，旁人建議他乾脆不要結婚，但他仍相當期待，「我仍然有組建家庭的想法，真不知道自己是否會有這樣的緣分和機會。」

