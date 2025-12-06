南韓影帝趙震雄遭控侵犯、偷車前科 他認「年少輕狂」閃電引退
南韓49歲影帝趙震雄6日宣布引退演藝圈，他透過聲明坦承，自己確實曾有錯誤行為，他將為昔日過錯負起責任，並深切反省，也向支持他的人道歉，他的經紀公司稍早證實消息。
韓媒《Dispatch》最近爆出趙震雄的黑歷史，傳他在高中時期曾涉嫌偷車、無照駕駛等，並因此進入少年管教所，之後甚至涉及性侵未遂、酒駕等。報導還指出，趙震雄出道時選擇以父親的姓名作為藝名，而非用本名「趙元俊」（조원준），也是因為有過犯罪歷史。
趙震雄5日對外表示，自己的確有過「年少輕狂」，但沒有犯下性犯罪。其所屬經紀公司Saram Entertainment也說明，向趙震雄本人確認後，他確實在青少年時期有過違法行為，但否認性侵指控。怎料趙震雄隔天改口，稱要對過去的錯誤負責，並因此引退演藝圈，引起討論。
據《KBS》報導，趙震雄6日在聲明中表示，虛心接受所有批評，從今天起停止所有活動，為演員之路畫下句點，他相信這是對過往的錯誤需要付出的義務和責任。他也提到，此事讓信任他、支持他的人感到失望，他在此致上歉意，未來將盡所能地反省自己，再以1個獨立的人重新站穩腳跟。
《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》
◆保護專線：113／110
◆婦女救援基金會：02-2555-8595
◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098
《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》
