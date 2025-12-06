南韓影帝趙震雄遭控侵犯、偷車前科 他認「年少輕狂」閃電引退

南韓49歲影帝趙震雄6日宣布引退演藝圈，他透過聲明坦承，自己確實曾有錯誤行為，他將為昔日過錯負起責任，並深切反省，也向支持他的人道歉，他的經紀公司稍早證實消息。

南韓影帝趙震雄遭爆高中時期偷車、無照駕駛，成年後又被控強暴，他先否認部分指控後又為此宣布引退。（圖／中時資料照）

韓媒《Dispatch》最近爆出趙震雄的黑歷史，傳他在高中時期曾涉嫌偷車、無照駕駛等，並因此進入少年管教所，之後甚至涉及性侵未遂、酒駕等。報導還指出，趙震雄出道時選擇以父親的姓名作為藝名，而非用本名「趙元俊」（조원준），也是因為有過犯罪歷史。

趙震雄5日對外表示，自己的確有過「年少輕狂」，但沒有犯下性犯罪。其所屬經紀公司Saram Entertainment也說明，向趙震雄本人確認後，他確實在青少年時期有過違法行為，但否認性侵指控。怎料趙震雄隔天改口，稱要對過去的錯誤負責，並因此引退演藝圈，引起討論。

據《KBS》報導，趙震雄6日在聲明中表示，虛心接受所有批評，從今天起停止所有活動，為演員之路畫下句點，他相信這是對過往的錯誤需要付出的義務和責任。他也提到，此事讓信任他、支持他的人感到失望，他在此致上歉意，未來將盡所能地反省自己，再以1個獨立的人重新站穩腳跟。

