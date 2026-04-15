南韓急援伊朗1600萬！特使秘密飛往德黑蘭 談判船員安全

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南韓外交部對外宣布，為回應聯合國與國際社會的緊急呼籲，政府決定向伊朗提供總額50萬美元的人道援助資金，折合新台幣約1600萬元、7億4000萬韓元。相關款項將全數委由紅十字國際委員會發放，投入伊朗境內的救援工作。

外交部表示，近期中東情勢持續惡化，區域內人道危機升高，此項援助決定是對國際社會呼籲的積極回應，期盼能及時緩解當地迫切的人道需求，改善民眾處境。

值得關注的是，援助計畫公布的同時，南韓外交部長特使鄭炳河已飛往伊朗展開雙邊協商。據了解，特使此行主要任務是與伊朗高層官員進行密集會晤，針對目前滞留於荷莫茲海峽的南韓籍船舶，以及相關船員的人身安全問題進行緊急磋商。

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這是南韓近期第二度因應中東局勢提供人道援助。上月南韓政府才宣布向黎巴嫩提供約200萬美元援助，支援因以色列軍事行動受創的地區，顯示首爾在中東衝突中的人道支援持續擴大。

分析指出，中東衝突對亞洲經濟已產生外溢影響。南韓作為能源進口依賴度高的國家，受到中東供應鏈受阻衝擊尤為明顯。為減輕經濟壓力，南韓政府已推出規模177億美元的追加預算，應對能源價格上漲與供應不穩，並積極尋求替代能源來源，降低對中東地區的依賴。

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