南韓性剝削案首腦遭判終身監禁 受害者達261人超越「N號房」

美聯社報導，首爾中央地方法院昨（24）日判處33歲男子金諾元（Kim Nok-wan，音譯）終身監禁，罪名包括經營犯罪組織、製作及散布性剝削及非法拍攝素材、受害者無法抵抗的「準性侵」或性侵等，在過去4年多的時間內，受害者多達261人。

整起案件的其他10名共犯，則分別被判處2年至4年不等的有期徒刑。南韓執法機關稱，這是該國史上最大的網路性犯罪事件，受害者人數甚至為2020年著名「N號房」事件的3倍多。

報導指出，金諾元是從2020年8月開始在社群平台Telegram上經營聊天室，並鎖定在社群媒體發布暗示性內容的女性，以及對製作或散播深偽影像有興趣的男性，主動接觸後透過威脅揭露其相關資訊的方式進行勒索。

金諾元還透過金字塔式的組織手法，層層控制受害者，甚至脅迫他們參與尋找其他新的受害人；受害者還須提交「每日報告」、撰寫懺悔信等，如果沒能遵守，就會被強迫拍裸照或自殘作為懲罰。

此外，金諾元還曾性侵其中16名受害者，包括14名未成年人，並錄製13名受害者被侵犯的過程。

首爾中央地方法院表示，本案的受害者大多數是兒童或青少年，且因此經歷極大身心痛苦，認定被告金諾元的罪行嚴重性足以「永久與社會隔離」。

BBC報導，此案是Telegram第一次跟南韓警方合作，提供與整起案件相關的資料促進調查，最終成功讓警方得以逮捕金諾元。