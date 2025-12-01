南韓恐怖情人殺害前女友 警方追查44天尋獲遺體：太殘忍

韓男刺死前女友運屍並棄置，案發逾40天才落網。（示意圖，Pexels）

南韓忠清北道清洲市一名54歲金姓男子不滿前女友將與異性見面，於10月間在女方車內將其殺害，犯案後，他變造車牌並多次利用車輛運送、棄屍，警方接獲失蹤報案後，44天後才尋獲女子遺體，金男於11月底落網後坦承犯行，警方今（1 日）表示，由於犯罪手法殘忍，正考慮公開嫌犯個人資訊。

綜合《朝鮮日報》、《韓聯社》報導，警方調查發現，金男與女子分手後仍多次發生感情爭執，他得知女子將與異性見面，於10月中旬前往其住處，並搭乘女方轎車到一處停車場，期間雙方起衝突，金男情緒失控持刀刺死女子。

行凶後，金男先載著遺體回到自己經營的工廠並照常上班，之後將屍體裝入袋中，運至合作夥伴的污水處理廠棄置，為躲避警方追查，他偽造車牌，將女子車輛棄於忠州湖，再搭計程車返家。

警方在接獲家屬的失蹤報案14天後，才正式將案件轉為疑似重大犯罪，經逐步掌握線索後，警方鎖定金男涉有重嫌，於11月26日上午11時47分在鎮川某餐廳停車場將其逮捕，金男於警詢時坦承犯行，警方也因此成功尋獲女子遺體。今日忠清北道警察廳表示，考量犯罪手法殘忍，為了公共利益，將研議是否公開金男身分。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





