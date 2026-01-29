南韓惡狼趙斗淳再入獄！違規外出、毀監控裝置 判刑8個月

南韓惡狼趙斗淳（조두순）再判刑入獄。（示意圖／翻攝自Pixabay）





南韓惡狼趙斗淳（조두순）於2008年性侵女童，導致終生使用人工尿袋及肛門，2020年刑滿出獄後，卻多次違反規定，如今再判刑入獄。

趙斗淳多次違反規定再入獄

根據韓媒《中央日報》報導，趙斗淳於去年3月下旬至6月初期間，多次在學童上下學時段未經許可擅自外出。依規定，他的外出限制時間為上午7時至9時、下午3時至6時，以及晚間9時至隔日清晨6時，甚至還破壞住家內的電子監控裝置。對此，法院於昨（28日）判處他8個月有期徒刑。

廣告 廣告

檢方請求法庭判處趙斗淳2年有期徒刑並接受醫療監管，並指出，「被告公然違反規則，給社區造成了極大的恐慌，而且他此前曾因類似違規行為受到處罰，此次又是累犯，必須予以考慮。」趙斗淳則聲稱「由於健康惡化而導致的意外狀況惡化」。據悉，他自去年年初起出現疑似「譫妄」的精神障礙症狀，目前妻子離家後，由緩刑監督官提供生活物資並協助基本照護。

回顧趙斗淳犯下的案件，事件發生於2008年12月，當時一名女童在上學的路上，遭到趙斗淳暴力毆打以及性侵，最後造成女童終生使用人工尿袋及肛門，而案件還被翻拍成電影《素媛》（希望：為愛重生）。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

快訊／泰國發生軍機墜毀！ 2名飛官殉職

新／日本千葉連4震！最大震度4 無海嘯疑慮

芭達雅海灘野戰！34歲男激戰61歲婦 警到場急遮羞

