南韓想打造國產ChatGPT！AI國家隊晉級名單出爐，Line母公司因「中資技術」意外出局

為了打造能與美商ChatGPT或中國DeepSeek抗衡的「國產AI平台」，韓國科學技術情報通信部（MSIT）15日公布，「獨家AI基礎模型專案」第一階段評選結果，由LG所屬的AI研究院、Upstage和SKT三支精銳團隊勝出。不過，這個結果卻在當地引起討論，因為原本被視為奪標熱門的Naver Cloud團隊，最終卻因技術獨創性不足，甚至被懷疑「借用」中國技術引發爭議，導致出局落選。

SBS電視台指出，本次評選綜合基準測試、專家評核與用戶實測三個方向。科學技術情報通信部對外表示，「第一階段評估重點，集中在各團隊提交的AI模型性能、現場應用潛力、成本效益，以及潛在對相關產業可能產生的效應。」

第一階段共有五支參賽隊伍，平均得分為79.7分。其中樂金集團（LG）所屬的AI研究院，展現強大技術硬實力，拿下90.2超高分獲得第一名；此外，南韓當地知名AI新創企業Upstage，與電信巨頭SK電信，兩支隊伍也順利拿到第二階段的門票。

至於在台灣擁有超高使用率、通訊軟體Line母公司Naver，他們的Naver Cloud團隊，在技術總分表現優異，但沒想到卻在後續最重要的「獨創性」審查中踢到鐵板，審查委員認定，Naver交出的模型中，使用來自中國阿里巴巴（Alibaba）集團研發的AI模型「Qwen」和編碼器。

2024年10月23日，首爾COEX會議中心正在舉行2024半導體展，圖為LG的攤位。（美聯社）

由於這個評選，是為了選出能代表南韓的「國家代表」，因此專家評審們認為，Naver 的模型在技術層面上，未能達到獨立自主的標準，加上當前美中科技戰的背景下，借用中國技術的方式，讓Naver因此無緣晉級下一輪。

晉級的三支隊伍，預計將在7月份迎來第二輪審核：

Upstage：預計將模型參數翻倍強化，並延攬國際AI學者加入團隊。

SK電信：同樣要提升模型容量與參數，並加入語音與視覺的「多模組化」功能。

LG：專注改良性能，讓自家模組放在全球市場，也能具備一定競爭力。

南韓AI新創企業Upstage，成功挺進「國家隊」選拔第二階段。（翻攝自官方粉專）

雖然官方在聲明中宣布，會保留一個「敗部復活」的外卡晉級名額，但此輪出局的Naver Cloud明確表示，「尊重政府決定、接下來不再挑戰國家代表資格！」。至於另一家落選的遊戲大廠NCSoft，則表示內部會進行慎重研議再做決斷。一心想大力發展人工智慧領域的南韓政府，有意透過這個計畫，提供最終優勝者各種支持、資源和補貼，期望它能創造出一款讓自家國人、乃至全世界都驚豔的AI平台。

