南韓想隔岸觀火？分析：中國施壓日本為殺雞儆猴 李在明「務實外交」難

2025年11月1日，中國國家主席習近平（左）與南韓總統李在明，於南韓慶州舉行雙邊會談。美聯社



日本首相高市早苗本月初「台灣有事」發言引發中國2週來密集施壓，南韓學者指出，中國此舉是「殺雞儆猴」，向南韓等週邊國家傳遞「台灣即紅線」警告。在中日緊張，美俄都表態情勢下，學者指美國必對韓施壓以強化美日韓合作，南韓想隔岸觀火、李在明想堅持務實外交，都不容易。

南韓《中央日報》引述外交人士消息指出，中國對日本與美國走得過近早就不快，高市的「台灣有事」發言成了中國最佳突破口，他也說中國駐大阪總領事薛劍的爭議「斬首說」並非失言，而是中國「高強度應對劇本」的戰略表態。

廣告 廣告

戰略順序已調整

南韓檀國大學政治外交系教授金珍鎬接受《中央日報》訪問表示：「中方完全按照預設腳本展開強硬攻勢，在韓美日合作中，中國過去總先施壓被視為『薄弱環節』的韓國，而此次卻將矛頭對準『關鍵樞紐』日本，戰略順序已然調整。」他也稱中國這次目標雖是日本，實則是向美國盟友體系立威示眾。

2025年10月31日，日本首相高市早苗與中國國家主席習近平在南韓APEC峰會期間會面。共同社／美聯社

儘管在這場衝突中，南韓政府多次強調「避免評論他國外交關係」，但《中央日報》分析，形勢顯然不是隔岸觀火那麽簡單，因為台灣問題始終是韓、美及韓、美、日三方協商機制的核心議題，三方曾在相關磋商中多次表明共同立場。

當調解者最安全

《中央日報》指出在台灣問題上，日本正「代為承壓」，並獲得美國背書，長此以往南韓所承受壓力也勢必增加；一旦南韓核潛艇等計畫開始推動，中國強硬應對的概率極高。

2025年10月28日，美國總統川普（右）與日本首相高市早苗於日本橫須賀海軍基地，一同登上美國「喬治華盛頓」航空母艦。路透社

南韓目前未直接涉入當前的中日紛爭，但中國駐韓大使戴兵之前已發出警告「切勿玩火」。亞洲大學政治外交學教授李旺輝（音譯）指出南韓最安全的應對路徑是擔任調解者，否則無論靠攏哪一方「都將付出巨大代價」。

中國應有所顧忌

《韓民族日報》訪問韓國國家安保戰略研究院首席研究委員朴炳光（音譯）指出：「東亞地區一旦出現矛盾，陣營對抗的苗頭就會顯現。美、俄已經分別站隊日、中兩國，充分顯示地區陣營對立的格局已經形成。」

朴炳光也說美國近期通過高級官員暗示「南韓建造核動力潛艇意在牽制中國」，是在向南韓施壓，要求加入遏制中國的體系，這對目前將重心放在恢復對中國關係、推行「務實外交」 的南韓而言，無疑將面對更沉重壓力。

2025年10月29日，美國總統川普與南韓總統李在明，在國立慶州博物館舉行峰會，李在明送上金冠複製品。美聯社

南韓慶南大學遠東問題研究所特聘教授李相萬（音譯）接受《韓民族日報》訪問時表示：「美國必定進一步對韓施壓，以強化韓美日三邊合作。」 但他也強調「政府不應因此動搖」。 他認為鑒於目前中日關係冰凍，中國在直接對韓施壓時，應會有所顧忌。

2025年11月1日，中國國家主席習近平出席APEC峰會第二階段非正式閉門會議，位置安排在主辦國南韓總統李在明旁。韓聯社／路透社

更多太報報導

李在明盼早日訪中 盡量避談台灣問題「管理情勢」

駐韓美軍MQ-9死神無人機墜海 9月才剛成立遠征偵察隊

高市早苗擁抱、滑椅盡顯「社交狠角色」 彭博：打破日本男性僵化外交作風