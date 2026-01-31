南韓惹錯人？ 川普新任命的聯準會主席「是酷澎董事」

前聯準會理事華許獲川普提名為新任聯準會主席，接替鮑爾。圖為2017年5月8日，時任胡佛研究所經濟研究員、史丹佛商學院講師的華許在投資研討會上演說。路透社



據南韓媒體週五（1/30）報導，美國總統川普（Donald Trump）30日提名華許（Kevin Warsh），做為新任聯準會主席，他的背景曝光，不僅是酷澎的獨立董事，還與酷澎創辦人金範錫交情頗佳。南韓酷澎去年底爆發大規模個資外洩事件，遭到南韓政府調查，川普近日則宣布提高南韓汽車等品項關稅，不排除與酷澎有關。

據韓媒《中央日報》報導，美國總統川普（Donald Trump）30日提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh），為新任的聯準會主席，作為現任主席鮑爾（Jerome Powell）的接任人選。

川普在自家社群平台Truth Social貼文表示：「我很高興提名華許為聯準會主席，我們認識很久了，我相信他會成為最偉大的聯準會主席之一」、「他完全符合主席的形象，絕對不會讓大家失望。」

報導指出，華許1970年出生於紐約猶太家庭，畢業於史丹佛大學公共政策學系，並取得哈佛大學法學院與商學院學位，1995年進入摩根士丹利，升到高階主管，2002年進入小布希政府，擔任總統經濟政策特別助理與白宮國家經濟委員會（NEC）首席助理，2011年之後，在史丹佛大學胡佛研究所活動，是典型菁英背景。

值得注意的是，華許從2019年開始，擔任美國上市公司Coupang Inc.（酷澎）的獨立董事，與酷澎創辦人兼董事長金範錫交情頗佳，據悉，金範錫畢業於哈佛大學政治學系，後來從哈佛商學院輟學，在酷澎於紐約證券交易所上市前，金範錫親自說服華許加入公司的董事會。

華許目前在酷澎的董事會內，擔任公司治理委員會主席，並兼任薪酬委員會委員，外界普遍認為，華許在公司內扮演的角色，為金範錫的經營顧問。

川普26日（美國時間）無預警宣布，將南韓汽車等品項的關稅上調至25%，有部分評論認為，背後的導火線可能是南韓酷澎去年底爆出3370萬筆用戶個資外洩，遭到南韓政府調查。南韓國務總理金民錫本月23日與美國總統范斯（JD Vance）舉行會談，范斯也當面關切酷澎的調查案件。

