南韓成立特別委員會緩和川普怒氣 力拼3月初通過對美投資法案

美國總統川普揚言南韓對美投資法案遲遲沒有作為將提高關稅，南韓國會緊急成立特別委員會處理。(圖片來源/維基百科)

南韓與美國去年底達成貿易協議，國會卻一再拖延遲遲不處理，美國總統川普等得失去耐心，揚言提高關稅，南韓國會總算動了起來，成立特別委員會緊急處理，預計在1個月內通過相關法案。

南韓與美國去年11月14日敲定《戰略性投資諒解備忘錄（MOU）》，雙方達成多項協議，包括南韓對美投資3500億美元，以換取美國對南韓的對等關稅由25%降至15%。然而，南韓國會卻擱置相關法案達3個月之久，川普對此深感不滿，1月底以此為由威脅把關稅提高至25%。

南韓政府顯然強烈感受到這股壓力，國會兩黨9日通過決議，成立一個對美投資特別委員會，任務是儘速立法，落實韓美貿易協議。該特別委員會擁有直接草擬法案的權限，推測在朝野高度共識下，將於3月9日委員會期限屆滿前完成立法。

法案通過仍須3個月起草附屬法規

根據《韓聯社》（Yonhap）報導，委員會將由16名成員組成，其中執政黨「共同民主黨」8人，最大在野黨「國民力量黨」7人，其他黨派1人，委員長由國民力量黨的金相勳擔任。

不過，即使對美投資相關法案獲得通過，實施前還需要進行一些額外的準備工作，例如起草附屬法規，這可能需要大約3個月的時間。

南韓產業通商部長金正官認為，川普通常在表態後一週內，就會將制裁措施刊登於「聯邦公報」，但距離1月底喊話，時間已過兩週，仍不見他實際行動，顯示美方仍在觀察南韓的態度。金正官強調，川普現在最介意的是「立法延誤」問題，假使這個問題解決，極可能暫緩上調關稅。

非關稅壁壘問題有待南韓解決

南韓成立特別委員會推動貿易協議的落實，但仍有一個重要的課題要解決，那就是美方相當在意的非關稅壁壘問題。

南韓外交部長趙顯日前赴美與美國貿易代表葛里爾

（Jamieson Greer）協商時，美方表示，假使美韓針對非關稅壁壘問題磋商毫無進展，美國仍會上調南韓關稅，以改善美國對南韓的貿易逆差。

趙顯表示，針對南韓對數位服務企業的監控轉趨嚴格，華府表達擔憂，認為這具有歧視性，並呼籲韓方放寬農業和其他領域的現有規定。

他透露，川普之所以對南韓對投資承諾毫無進度顯得不耐煩，是因為美國無法在南韓單一市場投入太多時間，因為美國也必須與其他國家討論非關稅壁壘問題。

所謂非關稅壁壘問題，指的是包括南韓正在調查美國上市電子商務公司酷澎（Coupang）大規模資料外洩事件，雖然此事與華盛頓提高關稅的威脅沒有「直接」關係，但被美方認為南韓對美國企業帶有「歧視性」，在兩國進行更廣泛的貿易協商時曾被提及。

除了酷澎事件之外，非關稅壁壘還包括南韓針對數位平台（如Google）的監管措施、對農產品進口的檢疫措施，以及汽車、藥品和其他行業的認證要求等。

(原始連結)





