南韓戒嚴之亂滿周年 李在明宣布12.3為「國民主權日」

南韓於2024年12月3日爆發戒嚴事件後，南韓民眾連續數月進行和平示威，要求彈劾時任總統尹錫悅。美聯社



南韓去年底震驚全球的戒嚴事件於今日（12/3）滿一週年。南韓總統李在明今日發表紀念談話，讚揚全國人民透過和平方式克服史上最大危機，值得一座諾貝爾和平獎。李在明同時宣布，將把12月3日訂定為「國民主權日」國定假日。

李在明今日上午發表戒嚴事件週年演說。他說：「12月3日的戒嚴政變提供一個機會，讓我們向世界展示韓國民主令人難以置信的韌性。」李在明盛讚所有南韓人民「和平克服非法戒嚴、驅逐不義政權」，值得贏得諾貝爾和平獎。

廣告 廣告

南韓前總統尹錫悅去年12月3日突然宣布戒嚴，並指示軍警闖入國會逮捕議員，畫面震驚全球。此事件讓南韓社會陷入動盪數月之久，並引發大規模和平示威。尹錫悅事後遭到彈劾下台，目前正面臨內亂罪等罪名審判。

李在明在今天的談話中說：「那些只為了個人野心而破壞憲法法治、甚至計畫發動戰爭者必須受到司法審判。」他同時強調，必須創造一個任何人都不能威脅主權的國家體制。

他同時宣布，政府會把12月3日這天訂為「國民主權日」的國定假日。

在戒嚴事件滿週年前夕，南韓國防部長安圭伯週二（12/2）對去年軍隊捲入內亂事件，正式向國民致歉。

安圭伯透過聲明表示，軍隊本應是國民的守護者，卻違背職責捲入內亂，不僅讓國民身陷險境，更在廣大無辜的國軍官兵心中留下深深的傷痕，其擅自侵入國會等憲法機構的行為更觸碰了制度底線。

安圭伯指出，「12.3內亂事件」的根源在於南韓現代史上五一六軍事政變、雙十二政變和五一八光州慘案等歷史傷痕長期缺乏充分反省，以及回避問題的消極態度。他強調，若不直面歷史上反覆出現的錯誤，軍隊的名譽便無從真正恢復。今後，軍方將摒棄姑息主義的誘惑，秉持明辨是非的智慧與勇於革新的決斷力前行。

更多太報報導

川普簽了！《台灣保證實施法》正式生效 打破台美官員互動紅線

宏都拉斯前挺台總統獲川普特赦 仍待在美國不敢回家

【更新】宏都拉斯大選開票逆轉 川普挺的親台候選人反輸逾9千票