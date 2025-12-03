南韓戒嚴之亂一周年 李在明宣佈：12/3「國民主權日」

12月3日是南韓「123戒嚴日」一周年的日子，南韓總統李在明表示，要將這一天訂為「國民主權日」。

今天是12月3日，南韓戒嚴之亂一周年，總統李在明表示，多虧了南韓富有韌性的民主，才沒有變得更嚴重，李在明也宣示，將把12月3日訂為南韓的「國民主權日」。此外，南韓國防部長安圭伯，也為軍隊涉入非法戒嚴，向南韓民眾道歉。（葉柏毅報導）

李在明在「123戒嚴」一週年之際，發表特別聲明，表示在民眾濃厚的民主意識下，才能阻止「發動非法戒嚴的權勢」，也為南韓的民主留下了值得紀念的一頁。李在明並說，南韓民眾以和平的方式，克服了國家的危機，充分具備了獲得諾貝爾和平獎的資格，他將把12月3日，訂為「國民主權日」，弘揚國民「見義勇為」的精神。

廣告 廣告

此外，南韓國防部長安圭伯，12月2日也在社群平台上發文，對於當時軍隊捲入內亂，導致國民陷入安全風險等，代表軍方正式向南韓國民致歉。

安圭伯表示，軍隊本來應該守護國民，但卻在那一天，違背職責捲入內亂，不僅讓國民身陷險境，更在廣大無辜的國軍官兵心中，留下深深的傷痕。安圭伯強調，將會把南韓軍隊重塑為真正的「為民之軍」，為保護廣大南韓國民，而盡心盡力。