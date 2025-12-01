南韓戒嚴事件將滿周年！軍人能拒絕不合理命令？ 抗命判決「幾乎全有罪」

圖為2024年12月4日凌晨，南韓軍人在戒嚴期間試圖闖入國會，遭工作人員持滅火器擊退。韓聯社／美聯社資料照



據南韓媒體今天（12/1）報導，去年12月3日的南韓戒嚴事件，如今將滿一周年，這起事件快速落幕的一大功臣，就是拒絕上級不合理命令的軍人，不過統計數據顯示，過去4年來，有關軍人抗命罪的審判，法院幾乎全部作出有罪判決。

據《首爾新聞》報導，去年12月3日，時任南韓總統尹錫悅宣佈緊急戒嚴，最終這場非法戒嚴迅速落幕，評論普遍認為，主要原因就是軍人不願遵守上級的「不合理命令」。

事實上，這起戒嚴事件發生後，南韓軍隊的觀念也在改變，今年8月，南韓國防部向軍隊實施精神教育，主要內容是「對於上級的不合理命令，軍人可以不遵守」，國防部甚至考慮提案修法，將這些內容明確寫入法條中。

不過，從統計數據來看，軍人被依抗命罪起訴，最終獲判無罪的案例，幾乎不存在，最大在野黨「國民力量黨」國會議員成一鍾，今天公布的統計資料顯示，從2022年7月至今年10月，軍人的抗命罪審判共計24件，其中22件有罪，僅2件獲判無罪。

獲判無罪的其中一起案件，是2023年南韓海軍陸戰隊員蔡秀根溺斃身亡，國防部高層向海軍陸戰隊施壓，要求不可將資料移交警方，但海軍陸戰隊水上搜救隊長朴正勳頂住壓力，將資料移交警方，法院認為，軍方高層的要求沒有法律依據，因此朴正勳的行為也不構成抗命罪。

另一起獲判無罪的案件，則是2021年空軍的飛行員，遭控違抗命令，在飛機內抽菸，但由於唯一的證人說詞反覆，證據不足，法院判處無罪。

除了這兩起案件之外，在其他抗命罪案件中，法院均認為「軍人未服從上級的正當命令」，這些案件中的「正當命令」包括：去做新冠病毒檢測、起床做訓練、回到工作崗位。

今年國防部對軍隊實施的精神教育課程指出，如果與作戰或戰力維持等事務無關，只是有關倫理或日常生活的命令，都不是「合法的軍事命令」。

