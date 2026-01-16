南韓戒嚴事件後拒捕遭求刑10年 尹錫悅今將一審宣判

背負8項司法訴訟案的南韓前總統尹錫悅即將一審宣判。路透社



南韓前總統尹錫悅於2024年底發動戒嚴令引發巨大政治動盪。他遭彈劾後被檢方起訴8項刑事訴訟，其中一項妨礙執行公務罪將於今日（1/16）下午宣判，整個過程將透過電視台實況轉播。

韓聯社報導，首爾中央地方法院刑事審判第35合議庭將於當地時間今日下午2時（台灣時間下午1時）就尹錫悅涉嫌妨害執行特殊公務、濫用職權妨害他人行使權利等罪名一案開庭宣判。這也是尹錫悅所背負的8項刑事訴訟中，第一次進行宣判。檢方去年底在該案最後一次庭審中要求法院判處尹錫悅10年有期徒刑。

首爾法院日前已批准電視台現場轉播申請，一審宣判過程將進行實況轉播。尹錫悅將成為南韓第三位庭審過程被轉播的前任總統。

法院曾於2018年4月和7月准許媒體轉播前總統朴槿惠涉嫌干政和受賄案宣判現場。同年10月，前總統李明博涉嫌貪污受賄案宣判現場也被批准轉播。

上述案件一審宣判之後，尹錫悅將繼續就其餘7起案件受審。其中最關鍵的內亂案將於2月19日一審宣判。檢方本週二（1/13）對尹錫悅涉內亂罪一案求處死刑。

