南韓戒嚴令內幕！金建希怒不可遏 譙尹錫悅「全都搞砸了」

國際中心／程正邦報導

南韓前總統尹錫悅因宣布緊急戒嚴令，遭國會彈劾下台。（圖／翻攝自윤석열粉專）

特檢報告揭露家庭爭吵 前第一夫人與戒嚴無「共謀」事實

南韓政壇前所未有的「緊急戒嚴」事件，隨著內亂特檢組歷經 180 天的偵查，於今（15）日發布了最終報告而揭開更多內幕。報告的關鍵結論雖然是「未發現前第一夫人金建希女士實際介入緊急戒嚴的具體事實」，但卻意外曝光了總統官邸內戲劇性的夫妻衝突細節。

根據《韓聯社》報導，在前總統尹錫悅宣佈戒嚴的當天，總統夫婦爆發了一場嚴重的爭吵。特檢組掌握了前第一夫人金建希身邊輔佐人員的關鍵證詞，內容顯示金女士當時對尹錫悅發出了極度憤怒的指責，大意是：「都是你害的，全都搞砸了！」

韓國前總統尹錫悅妻子金建希，有最美第一夫人的稱號。（圖／翻攝自金建希IG）

怒火中燒的原因：戒嚴破壞了金建希的「個人布局」

金建希女士為何對這項總統緊急命令如此憤怒？特檢組轉述的輔佐人員證詞，揭示了金女士不滿的核心原因：她認為自己原先規劃和正在進行的諸多事項，全因尹前總統突如其來的緊急戒嚴而「全都泡湯了」或「所有事情都毀了」。

雖然特檢組判斷金女士的憤怒源於「個人計劃被破壞」，但報告也指出，外界對金女士個人的「司法風險」質疑（例如她涉及的德意志汽車股價操縱案和收受名牌包疑雲等），可能間接影響了尹前總統決定宣佈戒嚴的時機。特檢組認為，尹前總統宣布戒嚴的核心目的是「壟斷和維持權力」，這其中可能也包含了透過壟斷權力來一舉解決個人與家庭司法風險的意圖。

支持者守候在法院外等候宣判，要求釋放尹錫悅。（資料照）

代號「V Zero」與薩滿教疑雲：特檢組進行清查

在前尹政府時期，金建希女士因其在政官界內部被以代號「V Zero」（V 0，意指地位超然或最高影響力者）來稱呼，使得外界對她的諸多質疑始終不斷，特別是其是否透過非正規渠道干預政治決策。

外界認為，尹錫悅宣布戒嚴令，除了想壟斷政權，也想幫遭司法調查的夫人金建希解套。（資料照）

特檢組在偵查過程中，針對幾個關鍵的「幕後疑點」進行了釐清：

1. 薩滿教疑雲： 特檢組檢查了尹前總統的通聯紀錄，並未發現有與薩滿教巫師「天公」討論戒嚴的跡象，排除了外界猜測的「薩滿教干政」直接影響戒嚴決策的可能。

2. 情報官關係： 針對前國軍情報司令官盧相元與金女士之間的關係，特檢組也表明，未發現兩人有見面等相關跡象，試圖撇清金女士是否利用軍方管道影響決策。

尹錫悅最新出庭照暴瘦、頭髮也變白許多。（圖／取自韓聯社YT）

特檢組最終根據金女士當天的行蹤、後續證詞綜合判斷，並沒有確認尹前總統與金女士有「共同謀劃戒嚴」的行為。這項結論雖然將金建希排除在戒嚴事件的決策圈外，但她在事件爆發後的極度憤怒反應，讓這場「戒嚴風暴」增添了濃厚的宮廷劇色彩。

