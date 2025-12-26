南韓戒嚴案重大進展：前總統尹錫悅遭獨檢組求刑10年

南韓負責調查戒嚴案的獨立檢察組（獨檢組）於26日正式對前總統尹錫悅提出量刑建議，針對其涉嫌妨害執行公務、濫用職權等多項罪名，請求法院判處有期徒刑10年。這是自去年12月3日戒嚴事件爆發以來，檢方針對尹錫悅涉及的刑事案件首度提出具體求刑。

根據《韓聯社》26日報導，首爾中央地方法院當天進行結案審理。獨檢組將10年刑期分為三部分：針對涉嫌妨害執行逮捕令（逮捕前總統之行動）建議判處5年；針對涉嫌侵犯國務委員審議權和議決權等權利、向外媒記者提供虛假資訊、毀滅加密手機相關證據建議判處3年；以及涉嫌事後補製戒嚴文件罪名判處2年。檢方批評，尹錫悅將國家機關私有化以掩蓋犯罪，且在審理過程中毫無反省之意，甚至宣稱「逮捕前總統是荒唐之舉」。

獨檢組檢察官助理朴億洙在法庭上指出，南韓是民主共和國，總統權力來源於人民，但被告人卻完全無視權力制衡機制。檢方強調，尹錫悅雖曾標榜改革「帝王式總統制」，但在行使權力時卻嚴重破壞國家法治秩序，給予信任他的國民巨大傷害。為了修復受損的憲法秩序，並貫徹「法律面前人人平等」的精神，必須對最高權力者的濫權行為嚴肅追責。

尹錫悅當天身著深藍色西裝親自出庭，全程面色凝重地聽取檢方意見，並就程序問題提出異議。目前法院已預定於2026年1月16日進行一審宣判。此外，另一宗由不同合議庭審理的「帶頭發動內亂罪」案件，預計也將在明年1月初結束辯論，並於2月作出判決。根據南韓法律，內亂相關案件的一審必須在公訴後6個月內結案，這意味著這位前總統將在明年初面臨密集的司法裁決。

