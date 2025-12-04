南韓戒嚴週年！李在明宣布12/3為「國民主權日」

南韓總統李在明，宣布將12月3日訂為國定假日「國民主權日」。（圖／美聯社）





南韓去年震驚全球的戒嚴事件屆滿一週年，本案也有了最新進展，前總統尹錫悅因短暫實施戒嚴與收賄等罪名受審，前第一夫人金建希遭檢方求刑15年。另一方面，總統李在明在紀念談話中盛讚全民以和平挺過民主危機，並宣布將12月3日訂為國定假日「國民主權日」。

南韓前總統尹錫悅，去年突然宣布全國戒嚴，震驚國際社會，這場被視為南韓近年最嚴峻的民主危機，如今滿一週年，總統李在明在3號，發表紀念談話。

南韓總統李在明：「為了表彰我們人民的偉大勇氣和行動，我們將12月3日，定為國家民主日。」

廣告 廣告

李在明盛讚南韓人民，以和平方式化解政變危機，守住民主防線，足以贏得諾貝爾和平獎，並宣布將正式把這天訂為國定假日國民主權日，而就在2日，他才重話表態，強調國家權力犯罪不能被原諒，任何背棄民主的行為，都必須徹底追究責任。

南韓總統李在明2日表示：「對於那些發動軍事政變，顛覆國家，或是利用人民託付的國家權力，侵犯個人人權的行為，應當像（德國）處理納粹戰犯那樣。」

南韓雖在民主化後，擺脫了戒嚴這種異常狀態，但威脅民主的種子並未根除，動搖民主的危險日漸加劇，而這已成為包括日本在內的全球課題。

更多東森新聞報導

不同調？韓國酷澎洩資牽動反中情緒 李在明「不選邊站」

狠殺前女友！男竟「載屍見客戶」 棄屍44天後被逮

狠砍舊愛照上班！冷血男「載屍」見客戶 駭人案情曝光

