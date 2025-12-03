南韓戒嚴風波滿週年 前官員憶當下立即遞辭呈

去（2024）年12月3日，時任南韓總統尹錫悅閃電宣布戒嚴，隔天凌晨又宣布解除，除了震驚各國，更在南韓社會留下深遠的影響。

今年57歲的柳赫，是當時的法務部官員。當天深夜，他接獲戒嚴的通知，就立刻趕往辦公室，和其他官員會面。但他當下就遞出辭呈，表明自己的職責是糾正政府的過失，因此不能參與跟實施戒嚴有關的討論。

前法務部監察長柳赫表示，「我認為宣布戒嚴不可接受，也不正當，我當然覺得要我做和實施戒嚴有關的事，一點都不適當。」

廣告 廣告

同樣在當天深夜出動的，還有新科國會議員金相旭。雖然他和尹錫悅同樣屬於當時執政的國民力量黨，但是打心眼裡不支持尹錫悅的決定。

無論是當天表決停止戒嚴，或是隨後啟動彈劾程序，他都和反對黨站在同一陣線，甚至主動說服執政黨議員，加入倒戈的行列。金相旭坦言，無法跟黨內同志同進退，難免感到孤單，但從此，他覺得自己找到了使命感。

國會議員金相旭說：「某種程度上，在12月3日以後，我感覺我的人生和政治生涯，就像有了理由和方向，就像我找到了指南針，一座可靠的燈塔。」

還在讀書的金多仁，當天則是出現在國會外的街頭。她回憶當時的情況一片混亂，但她看見軍方的戰車即將開往國會，毫不猶豫就擋在前面。這一幕被其他示威者拍下，在網路上引發廣大迴響，她也被稱為「擋下戰車的女人」。

大學生金多仁回應，「作為『擋下戰車的女人』，我想說的是，我想要一直擋下戰車。」

雖然戒嚴全程只有大約6小時，但是至今仍然餘波盪漾。今年韓國政壇的幾件大事，包含總統大選、尹錫悅的逮捕與審判，都和去年的戒嚴風波有關。而無論在事件中扮演什麼角色，對許多南韓人來說，這段經歷都被視為他們人生的轉捩點。

更多公視新聞網報導

尹錫悅妻金建希遭起訴 首見南韓前總統夫婦同受審

尹錫悅時隔124天二度被捕 創南韓歷任總統首例

南韓前總統尹錫悅遭認定有滅證之虞 相隔124日再被法院逮捕

