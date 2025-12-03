南韓戒嚴風波滿一年 總統李在明：12月3日定為國民主權日

南韓戒嚴風波已經滿1周年，總統李在明周三發表對國民特別聲明。（圖片來源／李在明臉書）

《路透》與《韓國先鋒報》報導，南韓總統李在明在戒嚴令一周年的紀念日發表演說，他強調，闖禍的人必須受到法律制裁。

李在明聲稱改革過程痛苦，遭到那些既得利益者的抵制，過去一年仍然證明南韓民主的韌性，但是在去年12月3日發動閃電戒嚴的時任總統尹錫悅依然態度強硬，指責李在明領導的自由派破壞民主制度。

李在明願調解中日外交衝突

南韓總統還特別談及中國、日本外交關係緊張，他說若首爾偏袒任何一方，都會成為衝突加劇的因素，因此，南韓要成為中間調停的角色，尋找大家能共存的方向。

李在明在青瓦台迎賓館舉行外媒記者會時引用南韓一句諺語「打架要勸架，交易要促成」。他認為，無論是個人關係或國家關係，理想的情況是，盡可能共存、尊重、合作，他指出「努力找出共同點，盡可能找出能合作的部分，並加以合作，才是可行的辦法」。

話題回到一年前的戒嚴令的時候，李在明總統強調，他將把12月3日定為定為「國民主權日」的國定假日，這象徵韓國人民的諾貝爾和平獎，以紀念一年前使國家陷入動盪的失敗戒嚴令，並強調這向世界展示南韓的民主韌性。

這位自由派總統坦言，仍有許多工作要做，以應對前任總統一年前戒嚴令失敗的後果，國家需要確保肇事者受到法律制裁。

南韓戒嚴風波滿一周年

在紀念2024年12月3日戒嚴令頒布一周年之際，李在明表示，前總統尹錫悅的行動曾威脅到國家遭受不可挽回的打擊，但人民奮起反抗，用雙手阻止軍隊。

「有些人為了個人野心而企圖破壞憲政秩序，甚至策劃戰爭，他們的魯莽行徑必須受到法律制裁。12月3日的政變不僅僅是南韓民主的危機，如果南韓的民主崩潰，也將意味著世界民主的挫折。」他說。

回顧去年12月3日，時任總統尹錫悅宣布戒嚴令，使這個曾被視為民主典範的國家陷入了長達數月的政治動盪。緊接著今年4月初，美國總統川普決定對全球貿易夥伴加徵關稅，也令依賴出口的南韓經濟遭受重創。

保守派領袖尹錫月後來被罷免。李在明曾在2022年總統大選敗尹錫悅，但在2025年6月提前舉行的總統大選獲勝，獲得帶領國家走出戒嚴令衝擊的授權。同時，那些被指控參與政變的人被逮捕，並以顛覆罪受審。

前總統尹錫悅的態度依舊強硬

自6月初上任以來，李在明在與川普舉行兩場峰會後，成功與美國達成關稅協議，但社會仍然存在深刻的分裂，保守派是否感到受到迫害也令人擔憂。

李在明警告說，戒嚴危機後的改革將是痛苦而漫長的。「但就像治療癌症需要切除已經紮根於體內的癌細胞一樣，這並非易事。」他說。

尹錫悅態度依舊強硬，說他短暫的戒嚴令是必要的，目的是為了讓民眾意識到「國家危機」。他表示，當時控制國會的李在明領導的反對黨共同民主黨可能會讓民主制度崩潰。

「這與過去迫害人民的戒嚴令完全不同。」尹錫悅周三發表於日本《讀賣新聞》的投書為自己辯護，並堅稱他已遵照國會解除戒嚴令的條件。

去年12月3日尹錫月深夜頒布戒嚴令，在幾個小時內就被國會多數投票推翻，該投票得到李在明領導的共同民主黨和尹錫悅領導的保守黨部分成員的支持。

25位國民力量黨議員出面道歉

尹錫悅被控涉嫌叛亂罪，遭受法庭審訊，可能面臨終身監禁甚至死刑。庭審時，他否認下令逮捕反對派國會議員和政治對手，並且辯稱戒嚴令並未造成任何傷害。

前內閣成員、軍官和議員也在受審或接受調查之列。另外，尹錫悅的妻子金建希遭遇貪污和賄賂指控的審判。

尹錫悅隸屬於國民力量黨，周三，一些國民力量黨少壯派成員正式就未能阻止戒嚴令的頒佈向大眾道歉，但是黨內依然存在分歧，強硬派繼續指責李在明及其政黨煽動衝突與對立。

保守派國民力量的現任代表張東赫拒絕為此事道歉，張東赫提出「國會暴政」，這論點與尹錫悅當時提出的戒嚴名分相近。

不同於張東赫，有25名國民力量黨的國會議員在今天（3日）舉行「省察與反省記者會」，由議員李成權為中心組成學習小組「對策與責任」，他們的道歉文草稿寫道：「作為當時執政黨的國會議員，深切感受到未能事先阻止戒嚴的責任，向國民低頭致歉」。

(原始連結)





