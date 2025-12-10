南韓戰車首度進軍拉美！自製K2坦克獲得秘魯青睞，簽下195輛、20億美元採購大合約

南韓自製軍武版圖再下一城，繼成功從波蘭二度獲得大筆訂單，最新消息指出，南韓與秘魯正式簽署軍售協議，首爾將向秘魯出口合計195輛裝甲車，包含知名的K2「黑豹」主力戰車和K808「白虎」輪型裝甲車，這也是K2黑豹戰車首度在拉丁美洲市場亮相。

《中央日報》報導指出，這筆軍購計畫是由秘魯總統耶里（José Jerí）與南韓國防採購計畫管理局（DAPA）局長李勇喆共同簽署，根據協議規定，秘魯軍方將採購54輛K2黑豹坦克、以及141輛K808裝甲車，並由南韓國防產業與秘魯國營軍工企業合作生產。

引述協議公開內容，一部分裝甲車輛將在南韓製造後直接出口，另一部分將由現代樂鐵（Hyundai Rotem）與秘魯國營「陸軍武器與彈藥工廠」（FAME SAC）合作在地生產，至於最終在地生產總數，將於2026年簽署的正式契約中給出確切數字。

此軍購案總價值估計高達20億美元（約新台幣623.7億元），假如後續合約談判順利，K2黑豹坦克將繼波蘭、土耳其之後，再次成功拓展新的海外市場。

秘魯與南韓現代樂鐵簽約，將採購195輛K2坦克等多款裝甲車。（翻攝自秘魯陸軍粉專）

正式全名「韓國新主力戰車」的K2主力戰車，又被暱稱為黑豹，由國防科學研究所（ADD）使用外國和本國技術混合研發而成，2014年投入服役至今。車身總重55噸、全長10公尺，需要3人進行操作。

K2戰車最高時速可達到70公里，主要武裝是120公厘滑膛砲，搭配兩側K6重機槍與機槍。目前除了韓國陸軍裝備使用，還向波蘭、土耳其、秘魯三國出口。

南韓陸軍現役的韓製K2主力戰車。（翻攝自美軍DVIDS系統）

事實上，現代樂鐵為了這張訂單已經提前做好準備，2024年11月先和秘魯政府簽署合作協議，計畫2026至2028年，先由南韓出口首批K2坦克，預計在2029至2040年於秘魯本土展開共同製造計畫。

