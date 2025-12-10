南韓打擊AI深偽廣告 擬修法強制標注AI內容

南韓將從明年起要求廣告商標注使用人工智慧(AI)技術製作的廣告，以遏制社群媒體上大量出現的虛假廣告。這些廣告通常利用虛假的專家或深度偽造(deep-faked)的名人來代言食品或藥品。

官員在今天(10日)由國務總理金民錫(Kim Min-seok)主持的政策會議上表示，他們將推動加強審查和移除有問題的生成式AI廣告，並處以罰款。他們指出，這些廣告對消費者帶來的風險日益增加，尤其是老年人，他們難以辨別這些內容是否由AI生成。

政府政策協調室經濟金融政策主任李東勳(Lee Dong-hoon)在記者會上表示，此類廣告正在「擾亂市場秩序」，「現在必須迅速採取行動」。

他說：「任何創作、編輯和發佈人工智慧生成照片或影片的人，都必須標注其為人工智慧生成，平台使用者將被禁止移除或篡改這些標籤。」

在南韓各大社群平台上，濫用AI技術來假造專家或生成名人影片，用來推銷從減肥藥、化妝品到非法賭博網站等產品的情況日益氾濫。

南韓政府表示，將推動修訂電信法及相關法規，讓強制標注AI內容及更嚴格的監管措施能在2026年初正式上路。

官員表示，人工智慧生成的虛假廣告數量不斷增長，監測與追蹤工作變得越來越困難。南韓食品藥品安全部統計，2024年共發現超過9萬7,600則食品和藥品非法網路廣告，而今年截至9月已發現6萬8,950則，高於2023年的約5萬9,000則。

政府政策協調室表示，這項問題正蔓延至私人教育、化妝品和非法賭博服務等領域，令南韓監管機構疲於應對。

官員計劃明年將提高罰款金額，並引入懲罰性措施。當局也將加強監管，加快下架問題廣告的速度。他們也計劃利用人工智慧技術，提升食品藥品安全部和消費者院(KCA)的監管能力。(編輯：陳士廉)