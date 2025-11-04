南韓打造核動力潛艦 美防長：將協調跨部會合作實現川普承諾

韓聯社報導，美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)今天(4日)表示，華盛頓將「以審慎的方式」協調跨部會合作，實現美國總統川普(Donald Trump)的承諾，讓南韓在美國的造船廠建造核動力潛艦。

赫格塞斯今天在首爾與南韓防長安圭伯(Ahn Gyu-back)舉行年度安全會談，他在會後的記者會上做出上述表示。此前，南韓總統李在明上週在亞太經濟合作組織(APEC)峰會期間請求川普，允許首爾獲得核動力潛艦所需的燃料。

川普在上週訪問南韓期間宣布，他已批准首爾建造核動力潛艦，而且「不是老式，遠不如核動力潛艦靈活」的柴油動力潛艦。他還補充說，這批潛艦將在南韓造船商「韓華海洋」集團(Hanwha Ocean)的美國造船廠建造。

赫格塞斯告訴記者：「我們將與國務院和能源部密切合作，以審慎的方式履行川普總統的承諾。」

赫格塞斯說：「總統希望我們的盟友強大，擁有最強大的能力。」「由於南韓一直是模範盟友，他樂於提供這樣的機會，以確保南韓在自身防禦及與我們並肩作戰時，擁有最強大的能力。」

赫格塞斯沒有詳細說明批准的細節，但他指出南韓擁有傑出的造船業。

另外，當被問及駐韓美軍是否有可能在台海突發事件時進行部署，赫格塞斯回應表示，「我們會考慮如何靈活應對區域突發事件」，同時強調駐韓美軍致力於威懾北韓的威脅。(編輯：宋皖媛)

