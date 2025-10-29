南韓拐彎向川普討「核動力潛艦」？總統當面要華府解禁燃料，讓首爾幫忙分擔美軍任務

南韓總統李在明（Lee Jae Myung）在慶州（Gyeongju）會見美國總統川普（Donald Trump），意外地當面向代表團提出請求，希望華府允許或提供首爾、核動力潛艦的燃料，並修訂一項已存在數十年的核能協議規範。

綜合彭博和《朝鮮日報》報導，李在明的提問方式非常聰明，他並不是直接要求川普，向南韓出售該國生產製造的核動力潛艦，而是繞了一大圈、外加混合美國過去一直對首爾提出的要求，對現在華府代表團提出請求。

「如果我們能夠批准獲得核燃料供應，我們將能使用自己的技術、建造數艘攜帶『常規武裝』核動力潛艦，它們將可以巡邏並保衛朝鮮半島，以及鄰近的東海和西海區域，讓韓國海軍更多地負起防衛責任，進而減輕美軍作戰負擔。」

李在明同時還強調，他的政府並不是要打造可攜帶核武的潛艦，而是希望、取代當下在追蹤監視北韓和中國船隻上，總存在「力不從心」的柴電動力潛艇。

事實上，這個看似迂迴的要求，很大程度應該是參考澳洲AUKUS聯盟，根據彭博描述，假使川普政府最終點頭答應，將是亞太地區第二個類似協議。澳洲與英美兩國先前也達成類似協議，根據坎培拉聲明，該份協議將「為澳洲未來的核動力潛艦，轉讓潛艇專用材料和設備。」

修改協議限制？

就如同交戰權受限，美韓兩國在1970年代首次簽署《123協定》，華府出手干預南韓對任何核燃料再處理的行為。這被視為美國嘗試讓朝鮮半島無核化的手段之一，限制首爾再處理乏燃料（spent fuel）、也就是所謂的已用過核電廠燃料，只因擔心會為開發核武提供管道，儘管南韓官方始終堅稱、其動機是出於環境和能力方面的考量，與軍武並無關聯。

該協議上一次更新發生在2015年，有效期到2035年截止，然而讓南韓感到不開心的點，他們同樣受限的鄰居日本，如今已擁有自行再處理乏燃料的權利，但自己卻只能看著、什麼都做不了。

美國總統川普（左）抵達南韓，獲得李在明總統贈與勳章。（美聯社）

面對李在明此番突然提問，川普本人並沒有直接給出答案，只強調美國確實希望在造船和共同防禦領域，擴大與南韓合作，「我知道兩韓如今在正式關係上，仍處於戰爭狀態，我將會看看、我們能做些什麼來糾正這一切。我將會與您、您的團隊以及許多其他人合作，看看是否能達成一些合理的成果。」

自主造艦的硬實力

提到潛艦，就不能不提及這星期剛剛引發討論的新聞議題，南韓海軍（ROKN）剛剛從韓華海洋（Hanwha Ocean）取得，第一艘KSS-III型攻擊柴電潛艦，並在下水後、以朝鮮時代著名發明家命名為「蔣英實號」（Jang Yeong-sil）。

南韓海軍日前下水最新的KSS-III型攻擊柴電潛艦「蔣英實號」。（翻攝自韓國海軍）

蔣英實號屬於第二批次，對船艙設計、武器與自動化系統進行大幅度提升，排水量更增加至3600噸，也成為繼日本自衛隊後、第二個使用鋰電池的AIP潛艇的國家，大大增加潛艦續航距離。在武裝設備上，增加垂直發射單元數量，除了原先使用的潛射彈道飛彈之外，還可以發射巡弋飛彈。

有趣的是，在正式向川普提出嚴肅要求之前，南韓政府先舉行一個公開隆重贈勳儀式，總統李在明向川普贈送、由慶州國立博物館典藏的金冠複製品，並授予這位美國總統「無窮花大勳章」（Grand Order of Mugunghwa），是南韓政府的最高榮譽。

李在明曾向彭博大吐苦水，形容南韓就是一個夾在「兩塊磨刀石」之間的國家，表達出首爾心中真正願望、就是這兩大經濟體（同時也是該國最大的貿易夥伴）緊張局勢能盡早降級。但是，必須拉攏美國達成對應目的，卻讓韓國踢到鐵板，前文提及的韓華海洋、就成為北京制裁對象之一。

