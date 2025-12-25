南韓拒改「中國台灣」標註！傳北京將鬆綁「1禁令」回贈

國際中心／楊佩怡報導

南韓政府自今（2025）年2月起，推出電子入境申請制，台灣遊客入境當地不再需要填寫紙本入境卡。豈料，國家欄位竟把我國列成「中國（台灣）」、標示為「CHINA（TAIWAN）」，引發國人反彈。外交部已強調，將重新審視我國與南韓的關係，並呼籲南韓政府盡速修正，但至今南韓方並沒有做出改變。對此，港媒分析，南韓此舉與日本首相高市早苗立場形成強烈對比。由於南韓對中國存在巨額貿易逆差，北京正以此為籌碼，透過重啟貿易談判及鬆綁「限韓令」作為南韓親中的獎勵。

中韓兩國在歷經多年的冷淡關係後，近期釋出強烈的復甦訊號。根據《南華早報》指出，雙方已達成共識，將加速推動自 2015 年簽署第一階段後便陷入僵局的「中韓自由貿易協定（FTA）」第二階段談判。這項由中國商務部長王文濤與南韓產業通商部長金正官於 12 月 12 日達成的協議，旨在打破自 2017 年南韓部署薩德系統（THAAD）以來，兩國在服務業、投資與金融領域的停滯僵局。

南韓電子入境卡「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將我國顯示為「CHINA （TAIWAN）」惹議。（圖／翻攝自Korean e-arrival card）

2018 年南韓對中貿易順差曾高達 556 億美元，但 2023 年卻出現 30 多年來首次逆差（180 億美元）。截至2025年 11 月，南韓對中逆差已達 104 億美元，這預示著南韓將連續三年陷入對中貿易入不敷出的局面。面對龐大的貿易逆差，南韓希望將出口策略從傳統的「中間產品」轉向「高附加價值服務」，藉此打開中國仍具封閉性的服務市場。

電子入境卡標台灣「CHINA」拒改！專家分析中國將「鬆綁1禁令」回贈南韓

專家指出，由於南韓政府親中的表現，中方有可能會鬆綁「限韓令」作為獎勵。（圖／翻攝自IG＠濱崎步、blackpinkofficial）

報導指出，北京正利用經貿讓步作為政治工具，誘使南韓在敏感議題上與中方合拍；例如南韓在電子入境卡上將台灣標註為「中國（台灣）」，<span style="font-size: 14px; background-color: transparent;">相較於日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，南韓總統李在明的立場，讓北京更傾向給予南韓「選擇性讓步」。就有專家分析，若南韓持續保持政治一致，北京可能鬆綁「限韓令」作為獎勵，這意味著韓國藝人有望重返中國市場，而立場強硬的日本藝人則可能繼續被拒於門外。

