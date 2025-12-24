南韓持股富豪排名出爐！三星會長李在鎔奪冠 BTS成員也上榜

南韓持股富豪排行出爐，三星電子會長李在鎔與BTS成員均上榜。圖中分別為李在鎔（左起）、金泰亨、Jin、柾國。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/24）報導，南韓持股富豪排行出爐，不意外由三星電子會長李在鎔奪冠，他持股金額高達約5千億元台幣，預計明年將繼續增加，值得注意的是，在30歲以下的上市公司持股富豪排行榜，K-pop團體防彈少年團（BTS）成員智旻、V（金泰亨）、柾國三人，均名列全國第28名。

據韓聯社與《中央日報》報導，南韓企業數據研究所CEO Score今天公布一份統計資料，比對去年12月與本月19日，國內上市公司個別股東的持股，發現前1百大持股富豪的股票總值，從107兆6314億韓元（約2.3兆元台幣），增加至177兆2131億韓元（約3.8兆元台幣），增幅高達64.6%。

廣告 廣告

最大持股富豪為三星電子會長李在鎔，其持股市值從去年底的12兆330億韓元（約2600億元台幣），增加至23兆3590億韓元（約5千億元台幣），增幅高達94.1%，主要原因是他持有的三星電子、三星物產、三星生命等公司股票大漲。

其中三星電子股票市值，從5兆1885億韓元（約1千1百億元台幣），增加至10兆3666億韓元（約2千2百億元台幣），增幅高達99.8%，三星物產與三星生命的市值增幅，分別達到116.9%與63.5%。

由於明年1月2日，李在鎔的母親、Leeum美術館名譽館長洪羅喜，預計將其持有的三星物產全部股份，贈與李在鎔，因此他的持股市值，將進一步上升。

持股第二高的富豪為金融服務集團Meritz Financial董事長趙正鎬，總共持有10兆7131億韓元（約2300億元台幣），第三至五名，則由三星家族的女性拿下，分別是洪羅喜、新羅酒店社長李富真，以及三星物產社長李敍顯。

值得注意的是，在30歲以下的上市公司持股富豪排行榜，K-pop團體防彈少年團（BTS）成員智旻、V（金泰亨）、柾國三人上榜，均排名第28名，持有股票市值都是214億韓元（約4.6億元台幣）。

更多太報報導

阻州長見蔡英文、被控任中共代理人 紐約州長前幕僚孫雯遭控多罪後審判無效

不忍了！川普政府怒封前歐盟執委等5人簽證 控「言論審查」打壓美平台

地緣政治緊張＋美預期降息 黃金現貨價首破4500美元