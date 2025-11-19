南韓掀「黃金投資熱」！交易所賣到缺貨 金飾店現回收兌現潮

示意圖／達志影像shutterstock

今年國際金價大幅攀升，相比去年同期翻了一倍，南韓國內金價也跟著水漲船高，但到10月底卻暴跌16%。儘管如此，南韓「黃金投資理財」熱潮仍未減退，黃金交易所供不應求，想購買金條可能得等2到3周；金飾店同樣湧入大量顧客，不少人趁著價格上漲，將舊金飾售出換現金。

南韓首爾一間黃金交易所，上門顧客絡繹不絕，但這裡的金塊，有錢也不一定買得到。

南韓黃金交易所常務 徐民哲：「10錢(37.5克)和100克的兩種金條，要全部付清，需等2到3周左右。37.5克動物圖樣的金條則可以直接帶走，價錢一樣。」

尤其是10月底，一度比國際行情高出1成的南韓國內金價突然跳水，暴跌16%。大批投資客終於逮到機會，趕緊進場搶購。

購金顧客：「等了三、四天，國內也好、國際也罷，因為經濟不確定性，所以才想著是不是應該朝向增添安全資產方向發展呢？」

今年國際金價一路飆升，一度創下每盎司近4400美元的歷史新高，也讓南韓掀起一波「黃金投資理財」熱潮。

韓聯社TV記者：「去年1月，國際金價為每盎司2000美元，但上個月突破了4000美元，等於不到兩年就暴漲了2倍以上。過去10年間緩慢上升的圖表，從去年開始動盪。」

不只黃金存摺交易額，相比去年翻倍漲；實體黃金市場更是火熱，截至今年9月，南韓五大銀行金條銷售額已突破4500億韓元，相當於台幣96億，是前一年的三倍之多。

就連金飾價值，也跟著水漲船高。首爾鐘路金屬製品商店街，每家店面門庭若市，足以說明火熱程度。

賣金顧客 崔恩華：「因為現在金價高，當然想在價格好的時候、金價上漲的時候，多換點錢。」

有買進的，自然也有趁著金價上漲，在家中翻箱倒櫃蒐出舊金飾，出手兌現的顧客。

金飾店工作人員 vs. 賣金顧客：「700...哇！742萬4600韓元(約台幣15.8萬)。」

即便只是14K金的首飾項鍊，也能賣出好價錢，讓顧客喜笑顏開。

只是就怕黃金熱潮下，有人試圖以假亂真，商家不敢馬虎、仔細鑑定。其中有個小撇步，立刻辨真偽，只要磁鐵能吸住，便不是真黃金。

金飾店工作人員：「這個就是假的。」

而這些黃金重回市場後流向哪？交易所內部罕見公開。

南韓黃金交易所事業總管室長 宋鍾吉：「因為金價上漲，為了賺取差價而售出的物件，早上會送往這裡。在這裡驗收是否真的是24K、14K或是18K，含量對不對，以及重量對不對。」

檢驗完畢後，經過提煉、熔化等過程，閃亮亮的回收黃金，就此重生。

黃金用途廣泛，還能循環再造，但黃金畢竟仍是有限資源，根據世界黃金協會估算，截至去年年底，全球已開採黃金總量約為21萬噸，未開採儲量僅剩餘5萬噸。

光雲大學化學系教授 張洪濟：「人類在地表上挖掘的最深的深度，只有12到13公里左右，如果再更深入的話，裝備會因高溫高壓損壞，所以不太可能再往下開採，考慮到這一點，我認為人類能挖到的黃金，實際上已經達到了極限。」

地緣政治風險下，黃金做為保值避險工具，炙手可熱。不過專家提醒，選對產品很重要，像是小金豆恐怕不值錢。

南韓黃金交易所常務 徐民哲：「因為重量越小，製作費用比重就越高，單價就越貴。所以其實收集好幾個小的金塊，並不是好注意，最好是買10錢(37.5克)以上。」

隨著投資理財的方式越發多元，黃金ETF也是新手輕鬆上手的選擇之一。

南韓民眾 李泰允：「黃金是有限資源，未來由於稀缺性質，價格可能還會再上漲。」

南韓民眾 朴在分：「如果做錯判斷，從最高價買進卻突然下跌，就投資失敗了。」

南韓民眾 李升鎮：「因為看新聞時聽到現在是最高價的消息，讓我也不禁生起現在來學學看投資的想法。」

但仍有民眾持續觀望，期待與擔憂相互矛盾。對此專家這麼說。

西江大學經濟學系教授 河俊英：「我有一定要跟觀眾講的話，黃金常被說是安全資產，但安全資產並非無風險資產。」

專家提醒，黃金絕非無風險資產，價格波動劇烈，投資人仍應審慎評估，切勿盲目追逐，避免成為這波黃金熱潮下的受害者。

