南韓提法案落實對美投資承諾 美國證實南韓關稅降至15%

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)1日證實，對包含汽車在內的南韓進口商品整體關稅將降至15%，生效日期回溯至11月1日，因為南韓在國會提交了法案，落實對美國的戰略投資承諾。

盧特尼克在X發表的聲明中表示，此舉將釋出南韓與美國總統川普(Donald Trump)達成貿易協議的「所有益處」。

「作為回應，美國將依據協議調降特定關稅至15%，包含汽車關稅，從11月1日起生效。我們也將撤銷對飛機零組件的關稅，並將調整南韓的互惠利率，與日本和歐盟一致。」

廣告 廣告

這項雙邊貿易協議也將未來針對半導體和藥品的國安關稅上限訂為15%，使得南韓與其關鍵亞洲競爭對手日本和台灣處於相同的立足點。

美國先前對南韓課徵25%的進口關稅，其中包括依據1962年貿易擴張法(Trade Expansion Act of 1962)第232條徵收的與國家安全有關的汽車關稅，以及依據1977年「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act)徵收的「對等」關稅。

美國最高法院在11月初的口頭辯論中，對基於「國際緊急經濟權力法」的關稅的法律依據提出質疑，可能會在未來幾週內推翻這些關稅。

南韓執政黨提出的法案，旨在兌現南韓向包括造船業在內的美國戰略產業，投資3,500億美元的協議承諾。

盧特尼克說：「南韓對美國的投資承諾，強化了我們的經濟夥伴關係，以及南韓國內就業和產業發展」，並補充說他「感謝兩國之間深厚的互信」。(編輯:王志心)