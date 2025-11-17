南韓提議與北韓軍方會談 商討劃定更清楚軍事分界線

南韓國防部今天(16日)表示，已提議與北韓軍方舉行會談，討論對南北韓軍事分界線劃定更清晰的邊界，以避免潛在的軍事衝突風險。

南韓副國防部長金洪哲(Kim Hong-cheol)在電視講話中表示：「南韓軍方正式提議，與北韓舉行軍事會談，討論劃定軍事分界線的基準線，以防止兩韓之間發生意外衝突，並緩和軍事緊張局勢。」

金洪哲指出，儘管北韓在它一側的邊界內埋設地雷和設置鐵絲網，但多次發生北韓士兵越過邊界，進入南韓一側邊境的事件，引發了人們對雙方爆發潛在衝突的擔憂。

金洪哲表示：「這些情況被認為是因為1953年停戰協議簽署後，設置的多處軍事分界線標誌物遺失所造成，而且南北雙方對於某些區域的邊界，存在認知差異。」

首爾方面表示，近來北韓在軍事分界線附近的活動和侵入事件增加。南韓國防部表示，從今年至今，北韓士兵已侵入南韓領土10次以上；而2024年全年的領土侵入次數少於10次。

據南韓軍方表示，自去年以來，北韓士兵一直在前線沿線設置地雷、設置障礙物並清除土地。

根據韓聯社報導，由於南北韓之間所有直接軍事通訊管道都已被切斷，預計這項會談提議將透過聯合國軍司令部(United Nations Command)送交北韓。

自北韓領導人金正恩於2023年底將南北韓定位為兩個獨立的「敵對」國家以來，平壤此後未曾對任何與南韓進行對話的呼籲作出回應。(編輯：陳文蔚)