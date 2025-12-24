南韓搶救少子化再踢鐵板？首爾引入菲律賓保母降低生育成本，實行一年後反成「富人專屬福利」

南韓為了解決國內生育率過低的問題，推出多種改革和補貼方案，但似乎效果都不如預期，其中當初為了幫助家庭「降低育兒成本」，特別引進來自菲律賓的外籍保母計畫，僅僅一年時間過去，就因為成本過高、只有高薪富豪請得動的錯誤結果，韓國政府正式宣佈，即日將不再針對家事移工發放簽證，讓這個美意就此胎死腹中。

《韓國先驅報》指出，這項實驗性計畫始於2024年8月，當時首批100名菲律賓籍專業保姆，手持E-9就業簽證進入韓國，政府還高調舉行記者會，向民眾宣告這項新計畫。原先目標是透過引入外籍家事移工，幫助更多本地家庭降低育兒成本，讓夫妻願意生育、緩解少子化壓力。而且首爾市政府原本還計畫在今年3月擴大試辦規模，但很快就因為一系列現實因素，慘遭輿論狠狠打臉，甚至被迫終止這項試驗。

該計畫失敗的主因，與實際薪資脫不了關係。首爾市政府未能成功修改規定，讓這群菲律賓保母和該國最低薪資脫鉤，導致外籍保姆的時薪，落在1萬3940韓元（約新台幣301.2元）。假如以一週工作40小時計算，聘僱家庭每月需支付約242萬韓元（約新台幣5.23萬元）薪酬，而這與雇用韓國本地保姆的費用，幾乎是一模一樣。

首爾市長吳世勳（Oh Se-hoon）過去曾多次提議，希望市議會批准政府效仿新加坡與香港，讓外籍移工和本地最低工資脫鉤，才能真正降低家庭負擔。然而，這項提議遭到勞動部與人權團體強烈反對。勞工專家更公開吐槽市政府，身為國際勞工組織（ILO）成員國，韓國法律有義務對本、外籍勞工「一視同仁」，不得有任何薪資歧視。

面對薪資成本問題，對於原本就請不起本地保母的家庭而言，當然不會使用或申請這個家事移工方案，久而久之導致這項政策被批評為「補貼富人」，真正受益者只有那些居住在首爾江南地區的富豪家庭。

因為媒體透過韓國僱傭勞動部2月的調查報告發現，73%使用者的家庭月收入，超過900萬韓元（約新台幣19.4萬元）；而40%聘僱菲律賓保母的家庭，居住在俗稱「江南三區」的首爾江南區、瑞草區與松坡區。

但允許外籍家事移工薪資和本地最低薪資脫鉤，真的是正確解決方法嗎？韓國勞動研究院（KLI）研究員趙赫鎮表示，該國照護產業長期存在結構性低薪問題，假如給予移工「低於法定的薪資」，卻要求對方持續在高強度勞動環境下工作，這類體制根本無法長久維持，「試想、如果家事照護產業薪資遠低於勞動強度，外籍勞工為何要留下？他們會選擇跳槽到飯店清潔等其他服務領域。」

當初第一批入境的菲律賓保母，目前還有82人留在南韓境內，雖然終止這個特殊專案，但她們的居留證被允許延長58個月，未來可自由選擇向其他領域轉職工作，但這場以「搶救少子化」為名的社會實驗，顯然已暫告一段落。

