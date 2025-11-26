南韓擬贈「張保皋號」 爭取波蘭新潛艦案
記者賴韋廷／綜合報導
南韓「韓聯社」26日報導，南韓政府決定將預定年底退役的首艘潛艦「張保皋號」（SS 061），無償轉讓給波蘭，以加強2國戰略夥伴關係、深化防務合作，同時爭取波蘭新一代潛艦計畫。
南韓軍方人士指出，首爾當局希望藉由轉讓「張保皋號」，增加取得波蘭新型潛艦案的有力基礎。波蘭正在推動「奧爾卡」（Orka）計畫，規劃年底前宣布採購3至4艘配備絕氣推進系統（AIP）、能發射巡弋飛彈的新型潛艦。目前已有南韓「韓華海洋」公司在內的多國廠商投入競爭。
波蘭近年在國防領域與南韓密切合作，此前已向南韓大規模採購K2戰車、K9自走砲與K239多管火箭系統等多種裝備，持續提升國防夥伴關係。
「張保皋號」日前已完成最終航行任務，該艦是由德國哈德威造船廠（HDW）建造的209級潛艦，1992年交付南韓海軍正式服役，為南韓首艘潛艦。
南韓政府計畫將「張保皋號」潛艦無償轉讓給波蘭。（取自南韓海軍臉書）
