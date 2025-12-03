南韓政府出手！重拳整頓黃牛亂象 最高處以票價50倍罰款

南韓政府出手整頓黃牛票亂象！近期南韓職棒比賽和KPOP演唱會門票，屢屢遭到黃牛高價轉售，引發輿論不滿，總統李在明也說出重話，指示應該要大幅提高罰金，並導入檢舉獎勵制度。南韓國會隨即推動「黃牛三法」，涵蓋體育與演出門票，違法者最高可罰票價50倍的罰金，期盼徹底杜絕黃牛行為。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

南韓黃牛問題持續惡化，今年韓國職棒總冠軍賽KBO韓國大賽，再度掀起搶票大亂。線上排隊人數瞬間破萬，門票秒殺後，黃牛立刻把價格炒到天價，一張票竟飆至999萬韓元。更誇張的是，就連免費活動的門票也被加價轉賣，囂張程度讓球迷與歌迷怨聲載道。

YonhapnewsTV記者實測搶票，全程準時、連伺服器時間都對準，預售一開放，線上排隊人數瞬間跳到數千人。短短三分鐘，預售率直接衝到百分之一百，記者一張票都買不到。然而只要換到二手拍賣網站，一張原價一千韓元的票，竟瞬間被炒到二十萬韓元。

YonhapnewsTV報導指出，職業體育賽事的黃牛票檢舉量在五年間暴增。今年一月至八月已接獲三萬兩千多件檢舉，超越去年全年紀錄。演唱會與音樂劇的相關檢舉也同步暴漲，顯示黃牛行為全面擴散。

然而南韓現行法律偏重防範而非懲罰，導致執法效果有限。警方今年揭露的黃牛票案例僅四件、六人，與網路上瘋狂轉賣的狀況完全不成比例。球迷無法替球員加油，歌迷也被迫花巨款入場，許多藝人看不下去，公開點名黃牛是「剝削粉絲」。

歌手尹道賢表示：「黃牛把票買光，真正應該進場的粉絲卻被擋在外面。加價的票價可能是某人一整個月的打工收入，這是剝削。」

粉絲無票可買，只能在網路上求助。然而高價轉售的票不僅讓人心痛，詐騙更讓受害者怨恨不已。有人為了買職棒門票匯出四十到五十萬韓元，卻最終什麼也沒拿到。這類高價詐騙屢見不鮮，讓原本就不合理的黃牛市場更加黑暗。

面對瘋狂暴利，南韓國稅局已出手。這次調查鎖定十七家大型票務交易平台，針對交易量大、疑似逃漏稅的黃牛展開稅務檢查。黃牛的手法五花八門，從網路轉售、代購抽手續費，到販售非法搶票機器人程式，層層包裝躲避追查。許多黃牛靠多年囤票快速致富，未申報收入、享受豪奢生活。

國稅廳調查局長安德洙指出：「十七家業者申報的金額約五十億韓元，但未申報的金額高達二百二十億韓元。」國稅局強調將全力追查資金流向與隱匿財產，追回應繳稅金。

南韓政府痛批黃牛哄抬價格，侵害民眾享受文化與資訊的權利，並宣布將採取更強力手段，包括「懲罰性罰款制度」與「檢舉獎金制度」。文化體育觀光部部長崔輝永表示：「黃牛票販售者將被處以高於非法所得的罰款，讓其承擔遠大於收益的經濟損失。」

南韓總統李在明也強調：「罰款將提高到十倍至三十倍，最高限制也會一併調整。」

南韓國會文化體育觀光委員會近期更提交「黃牛三法」修正案。《國家體育振興法》率先通過，將違規罰款提高至票面價格五十倍，遠高於總統建議的三十倍。《表演法》修正案也快速跟進，違法販售表演門票者同樣最高可罰到五十倍。

