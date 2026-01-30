南韓政府掃蕩柬埔寨！李在明鐵腕手段「要詐團家破人亡」：韓國人說到做到

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

韓國一名22歲朴姓大學生去年在柬埔寨犯罪園區遭虐死，事件震驚社會大眾，南韓政府為此成立跨部門工作小組，與柬埔寨警方積極掃蕩位於當地的詐騙集團，更於本月23日將73名在柬埔寨從事詐騙犯罪的韓籍人士押解回國受審。總統李在明更在今（30）日發文向犯罪勢力嗆聲：「招惹韓國人會家破人亡！」

南韓總統李在明向柬埔寨詐騙集團嗆聲：「招惹韓國人會家破人亡！」（圖／美聯社）

根據《韓聯社》報導，李在明今日透過社群平台X轉發一則新聞，並以韓文、高棉文「雙聲道」向柬埔寨當地的犯罪集團嗆：「要是冒犯韓國人，就會家破人亡……這聽起來像是空話嗎？我們大韓民國說到做到，且會做到底！」

去年朴姓大學生慘遭虐死，柬埔寨首都金邊的韓僑社會經歷巨大衝擊，南韓政府攜手柬埔寨出動大量人員針對詐騙犯罪進行掃蕩以後，不僅詐騙組織成員不敢外出，就連中國的詐騙組織都不敢再接收韓國人從事犯罪。李在明也成功以雷厲風行的手段向犯罪分子證明，「不要惹怒我們韓國人」。

