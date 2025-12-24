南韓政府真的下場護盤韓元 退休基金直接入場「戰略對沖」

韓元與美元示意照。路透社



韓元匯價在週三（24日）異常堅挺，除了政府發訊息「勸誡」南韓政府不樂見韓元匯價太軟，路透社報導，消息人士透露南韓的退休基金的確已經進場護盤「對沖」韓元匯價。

2名知情人士向路透社表示，掌管南韓退休金投資管理的韓國國民年金公團（NPS）已啟動新一輪「戰略性外匯對沖」操作。此舉成功提振市場信心，韓元對美元匯價飆升至一個多月以來的最高水準，一度大漲2.2%，漲到1449.3韓元兌1美元。

韓國國民年金是全球規模第三大的退休基金，管理資產達1361.2 兆韓元（約9270億美元），對南韓國內匯市有舉足輕重的影響力。

其中一名消息人士說：「戰略對沖已經啟動了。」另一名消息人士說，「這是新啟動的戰略對沖。一旦戰略對沖啟動，就會執行一段特定的時間，這次預計將會有不短的時間。」

一名南韓的外匯交易員表示，韓國國民年金啟動戰略對沖之後，有望幫美元兌韓元匯價設立一個天花板。

掌管韓國國民年金的南韓保健福祉部前一天表示，將會對進行戰略對沖行為「保有更多的彈性」。南韓保健福祉部上個月宣布，已經與外匯主管機關成立諮詢委員會，商討共同應對市場變動的衝擊。

南韓企劃財政部以及央行官員週三一早開盤時就提出警告：「韓元過度貶值並不理想。」另一名外匯交易員說，南韓財政部與央行似乎有進場拋售美元穩住韓元匯價。

此外，南韓財政部週三宣佈新稅收政策，針對海外盈餘匯回的企業，以及將海外持股賣出轉投國內市場的散戶投資者，提供稅務補貼，鼓勵企業與個人多加持有韓元資產。

南韓央行上週也把與韓國國民年金的650億美元貨幣交換（Swap）協議續簽一年，旨在減少韓國國民年金在現貨市場直接購買美元的需求。

分析師看好政府介入穩定韓元匯價的能力。iM證券公司經濟學家朴善興（音譯）說：「 這一系列措施將在一定程度上扭轉市場對韓元走貶的片面預期。」

花旗銀行經濟學家金京于（音譯）說：「考慮到2025年初的經驗，央行與韓國國民年金的貨幣交換協議預計每月可減少現貨市場約50億美元的需求。」他認為在當局強力的政策信號支持下，美元兌韓元匯率將在未來三個月穩定在1450左右價位。

