南韓教權崩壞！國中生被唸把老師推到腦震盪 高中生更狠「在校長室猛刺」
據南韓媒體今天（4/15）報導，南韓教權崩壞事件頻傳，上個月底在光州一間國中，有學生被教師指正態度不佳，一氣之下把老師推倒，導致對方腦震盪送醫，本月13日在忠清南道，有一名高中生因曾被教師責罵，懷恨在心，持凶器在校長室對教師猛刺，遭警方依殺人未遂罪嫌送辦。
據韓媒《中央日報》報導，光州市教育廳今天宣布，上個月27日，在南韓光州西區一間國中的教務室內，教師A某認為國一生B某態度不佳，出言予以指正，不料B某對此相當不滿，雙方爆發衝突，B某一氣之下將教師推倒。
教師的頭部正中桌角，身體不斷抽蓄，緊急送醫後診斷為腦震盪，兩天後才出院，目前仍有頭暈、頭痛等後遺症，需要由代課教師負責其課程，校方則對該名學生作出停學處分。
教權崩壞事件頻傳，本月13日，忠清南道警察廳表示，當天接獲報案，在忠清南道雞龍市一所高中的校長室內，竟有一名高三學生C某持凶器，對著教師D某猛刺，教師緊急送醫接受手術與治療，警方則以殺人未遂嫌疑，逮捕這名18歲的學生。
報導指出，C某在國中時期曾被D某責罵，一直無法釋懷，並向校長吐露這件事，事發當天上午，校長請C某與D某來面談，試圖化解雙方誤會，但C某事先準備好凶器，對教師展開攻擊。
忠清南道教師工會發表聲明，強調該事件已嚴重威脅教學現場安全，政府單位應負起責任，提出根本性的對策。
2023年瑞草洞一所小學的教師輕生，引發全國關注教權受侵害的問題，但到了今日，狀況仍然相當嚴峻。經濟合作暨發展組織（OECD）去年發布的調查報告顯示，南韓有高達21%的教師，後悔自己成為教師，是OECD會員國當中最高。
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