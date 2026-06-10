南韓散戶槓桿拉爆了！ 已幾乎借光證券商的限額

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2026.6.9，南韓股市從前一天的暴跌中強力反彈。美聯社



路透社報導，南韓一家智庫週三（10日）表示，隨著南韓股市創下冠絕全球的漲勢，借貸額度達到飽和，南韓散戶投資人的槓桿股票投資（融资買進）已觸及當地證券商所設定的上限。

韓國資本市場研究院（Korea Capital Market Institute）院長金世完（Kim Sei-wan，音譯）在記者會上表示：「每家證券商都設有上限，且受到嚴格監管。由於每家證券商的額度都已用盡，散戶投資人目前很難再向證券商借入更多資金來進行投資。」

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在人工智慧（AI）掀起的狂潮下，南韓Kospi股市指數繼去年上漲76%後，今年以來已暴漲83%，躍居全球表現最佳的股市，並吸引了大量散戶資金湧入三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）等本土晶片大廠的股票。

今年以來，散戶在Kospi的投資額已達到79兆韓元（約1.64兆台幣），成為引領該Kospi漲勢的主力；而與此同時，外資則獲利了結賣出了124兆韓元的股票。相比之下，去年散戶投資人曾淨賣出26兆韓元的Kospi股票。

根據韓國金融投資協會（Korea Financial Investment Association）的數據，截至週二，散戶投資人在Kospi市場的融資餘額（借貸投資額）達到創紀錄的29兆韓元，較2025年底的17兆韓元激增了71%。

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