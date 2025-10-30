南韓數十年核潛艦夢成真，東亞軍備競賽白熱化！數千億美元投資換來川普開綠燈，訂單也要送給美國搖擺州

美國總統川普30日在Truth Social發表貼文，宣布他已批准南韓建造核動力潛艦的請求，並稱這批潛艦將在美國費城的船廠建造。這項決定讓南韓海軍躍升核潛艦俱樂部成員，更被視為包裹在一筆高達3500億美元經貿大單下的戰略轉移，預示著東北亞乃至印太地區的潛艦競賽進入白熱化階段。

川普以其一貫直率的風格寫道：「我已經批准他們建造一艘核動力潛艦，而不是他們現有的那種老式、遲鈍得多的柴電潛艦。」他強調，此舉的基礎在於「美韓軍事同盟比以往任何時候都更加強大」，並盛讚這次的南韓行是「一次偉大的訪問，與一位偉大的南韓總統會面。」這則貼文證實了前一天他與南韓總統李在明在慶州會晤時的密談內容。根據韓媒報導，兩國領袖29日已就涵蓋投資與造船的廣泛協議達成共識。

李在明直陳「柴潛之痛」

根據南韓總統府事後釋出的訊息，李在明在29日的美韓峰會中向川普提出南韓數十年來的宿願：「柴電潛艦的水下續航能力有限，這嚴重限制了我國軍隊追蹤北韓或中國潛艦的能力。」李在明希望美國能「做出決定，允許我們獲得核動力潛艦所需的燃料」，並且特別澄清「南韓並非尋求建造配備核武器的潛艦，而是著眼於核動力推進系統所帶來的無限續航力與戰術優勢」。李在明也從美國利益立論，主張南韓海軍若能自行應對周邊海域的水下威脅，美軍的防衛負擔也將顯著減輕。

韓國媒體指出，這番論述顯然打動了川普。從朴正熙時代開始，南韓歷屆政府或明或暗地都曾懷抱核潛艦之夢，但始終受制於《韓美原子能協定》以及華府方面對「核不擴散政策」的堅持。該協定嚴格限制南韓進行核燃料的再處理，並規定鈾濃縮的濃度不得高於20%，且任何超出民用範圍的核活動都需要美方同意。要獲得足以驅動潛艦反應爐的高濃縮鈾燃料，首爾必須得到華府首肯。

一個有趣的細節是，在兩人會晤的午宴上，甜點盤上還特別用巧克力寫上了「PEACE!」（和平！）的字樣，呼應了兩位領袖首次會面時，誓言要共同扮演朝鮮半島「和平締造者」（peacemaker）與「領跑者」（pacemaker）的角色。在雙方午宴的和平氛圍中，川普似乎決心推倒高聳在韓國面前數十年的核禁令高牆，可能徹底改變區域軍事格局的交易已然成形。

費城製造的「美國貨」？韓進集團與美國造船業復興

在宣布批准南韓建造核動力潛艦後，川普在第二則貼文又揭露更多細節：「南韓將在費城造船廠建造他們的核動力潛艦，就在我們美好的美利堅合眾國！我國的造船業很快將迎來『巨大回歸』（BIG COMEBACK）！」費城海軍造船廠曾是美國海軍驕傲，但在美國製造業外移後也趨於沒落，近年則因為韓華集團（Hanwha）的收購而重獲新生。作為美韓貿易協議的一部分，首爾承諾將協助振興美國的造船產業，而韓華集團入主費城造船廠，正是雙方合作的重要象徵。​

韓媒指出，儘管南韓擁有世界頂尖的民用造船工業，但川普顯然想將南韓的資金、部分技術與美國的船廠、勞工相結合，創造美韓的雙贏局面。這也符合川普「讓美國再次偉大」（MAGA）的核心理念——將製造業帶回美國，創造就業機會。對川普而言，這不僅是一筆軍火訂單，更是一項可以向賓夕法尼亞等關鍵搖擺州選民誇耀的政治成績。然而川普並未說明潛艦的核動力推進技術將從何而來，這也引發了外界對於此案是否為「AUKUS 2.0」的猜測。

AUKUS翻版？核不擴散體系的嚴峻挑戰

美國、英國和澳洲2021年宣布成立三方安全夥伴關係AUKUS，協議核心便是由美英兩國協助澳洲建造至少八艘核動力潛艦，這也是美國自1950年代與英國分享核技術後，首次對外轉移如此敏感的技術，如今南韓可能成為下一個特例。華盛頓智庫「武器管制協會」（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）對此表示嚴重關切，他認為南韓獲取核潛艦「可能引發各式各樣的問題」。

金波對《衛報》表示：「如同先前的AUKUS協議，南韓尋求的可能不僅是潛艦本身，而是來自美國的一整套核動力推進服務，其中就包括了關鍵的核燃料。」由於潛艦使用的核反應爐通常使用武器等級的高濃縮鈾（HEU），濃度遠高於民用核電廠。若將這些燃料轉移給一個無核武國家，勢必需要國際原子能總署（IAEA）建立一套「非常複雜的全新監督機制」，確保這些燃料不會被轉用於武器開發，這對現行的《核不擴散條約》（NPT）體系構成巨大挑戰。

「對南韓來說，無論是從乏燃料中提取武器級鈽，還是掌握可用於生產核武的鈾濃縮技術，在技術上和軍事上都是不必要的。」金波警告，「如果美國真心尋求防止全球核武擴散，那麼川普政府在抵制敵對國家獲取這些軍民兩用技術的同時，也應該同樣堅決地拒絕盟友的這類提議。」

3500億美元的「大交易」與東北亞潛艦競賽

川普對南韓核動力潛艦大開綠燈，也與一筆驚人的經濟帳單緊密相連。因為南韓已同意注資3500億美元，並「大量」購買美國的石油和天然氣——根據川普的說法，來自南韓企業的總投資額將超過6000億美元。《日經亞洲》（Nikkei Asia）指出，在29日宣布的貿易協議中，南韓同意每年提供2000億美元的現金支付，其餘1500億美元則用於造船項目，換取美方降低稅率。無論確切的數字結構如何，核潛艦的批准恐怕是這次經貿談判中，美方給予的最關鍵、也最具戰略價值的「回報」。

這項決定將使東北亞本已緊張的水下競賽推向高峰。就在今年三月，北韓官媒首度發布了其宣稱的核動力潛艦照片，儘管其真實性能備受質疑，但已暴露出平壤發展不對稱戰力的野心。面對來自北韓的持續威脅，以及與俄羅斯日益加深的軍事經濟聯繫，南韓尋求更強大的水下威懾力量，自有其戰略邏輯。

核動力潛艦能以高達30節的航速在水下潛伏數月之久，其隱蔽性與打擊範圍遠非柴電潛艦能夠相提並論。南韓海軍目前擁有包括「島山安昌浩級」（KSS-III）在內的先進柴電潛艦，但面對廣闊的作戰海域，以及需要長時間追蹤的目標，其水下續航力始終是最大軟肋。若能成功獲得核潛艦，南韓海軍將有能力更有效地監控朝鮮半島周邊、甚至更遠海域的動態，對北韓的彈道飛彈潛艦（SSB）和中國海軍日益活躍的水下力量，構成更實質的嚇阻。

