南韓新地標！首座智慧辦公大樓 空調照明自動調節

南韓首爾聖水洞最新地標掀起話題！這座智慧建築結合三星智慧家居平台與現代汽車機器人技術，是南韓第一座智慧辦公大樓。從上下班、會議室預約到咖啡下單，全靠手機一鍵完成，空調與照明更能自動調節。這套系統榮獲美國CES智慧城市創新獎，也獲得國際物業評級平台黃金級認證，成為新世代辦公大樓的創新標竿。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

外觀帶有波浪般的獨特裝飾，這棟名為 Factorial Seongsu 的建築，是南韓首爾聖水洞最新受到矚目的地標，內部打造的智慧辦公室更成為熱議焦點。

YonhapnewsTV 在報導中形容，從上下班流程到會議室預約，再到咖啡廳下單，都能以智慧手機輕鬆完成；只要「觸控」，所有作業便能串聯，省去繁瑣步驟與等待時間。

室內空調會依照設定的最佳溫度自動調節，進入會議模式時，也能透過 APP 控制照明。Factorial Seongsu 的核心設計，是將三星電子的智慧家居平台技術，與現代汽車集團的機器人技術整合，成為南韓第一座智慧辦公大樓。

三星電子韓國 B2B 組人員李勝勳受訪時表示，他們正在開發技術，希望「打造更舒適的工作環境」，並計畫與開發公司合作，推動更完善的第四代與第五代 AI 辦公室。

Factorial Seongsu 於 2023 年 2 月完工，建築面積約六千三百七十坪，地上十樓、地下四樓。大樓甚至在完工前就達成百分之百的入住率，反映企業對尖端智慧辦公環境的高度需求。

YonhapnewsTV 指出，這套系統的基礎技術是以三星智慧家居平台為基礎打造的「b.IoT」，能以單一系統管理整棟建築，提高營運效率。

Factorial Seongsu 的智慧建築作業系統今年獲得美國 CES 大展智慧城市創新獎，近期更通過國際物業評級平台 WiredScore 的黃金級認證。這些肯定讓它不只是一座創新地標，也被視為新世代辦公大樓的全新標準。

YonhapnewsTV 的主播也補充提到，海外工廠引進機器人與人工智慧後，許多工程開始在當地處理，使所謂的「垂直系統化」有更快速的發展。

人工智慧的影響力從辦公室延伸至工廠。位於越南的一家南韓服裝工廠，透過機械手臂搬運布料；在工廠內的實驗室，小型機器人注射器負責染色作業，引進自動化後，工作效率明顯提升。

Cara&Touch 理事金英祖表示，系統能根據輸入的資訊同步列印條碼，「對提升生產效率與作業速度有非常大的幫助」。

這些工廠採取織布、染整、定型到成衣製作完全整合的一條龍模式，不僅節省大量人力與時間，也吸引另一間南韓服裝品牌決定在越南擴大導入 AI 技術。

韓勢 YES24 Holdings 副會長金碩煥說，他們把重點放在人工智慧，希望「在內部提升生產效率」。集團也計畫在明年下半年於瓜地馬拉啟動 AI 工廠園區，以因應川普政府可能帶來的關稅壓力與外部不確定因素。

韓勢實業副會長金益煥進一步強調，即使生產成本提高，買家仍傾向在美國附近生產。他表示，只有使用中美洲製造的原紗或布料，才有機會獲得優惠，因此企業選擇大規模投資，以建立更具競爭力的生產基地。

除了服裝產業，南韓的美妝品牌也逐步在美國擴大工廠投資，打造「關稅安全地帶」，為未來布局預作準備。

