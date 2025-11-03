南韓新興行業 孤獨死清潔師

在南韓，越來越多人把「死亡」當作一份工作。從清理孤獨死現場的清潔師，到殯葬學系的年輕學生，他們在告別的現場裡，學會面對恐懼，也看見生命的另一種延續。

學生們小心翼翼地用韓式傳統壽衣覆蓋著假人，撫平布料，就像在為真正的遺體整理遺容般細膩。釜山的一間大學教室裡，一排排棺木整齊排列，準備培訓未來的禮儀師。

學生 ：「一開始接觸亡者會感到害怕，但漸漸地我理解到，死亡其實就是當一個人閉上眼睛，不再呼吸，這樣想之後，反而能更平靜地面對與適應。」

隨著人口快速老化，低出生率與高自殺率的壓力交疊，南韓單人家庭已佔全國約42%，孤獨死的人數也不斷上升。越來越多人投入與死亡相關行業，也出現一種新職業「孤獨死清潔師」。他們走進那些生前獨居、死後無人發現的房間，清理的不只是空間，還是最後的生活痕跡。

清潔師 趙恩錫(音譯)：「當我第一次走進那樣的空間，總覺得時間好像靜止了，灰塵厚厚覆蓋著每個角落。」

孤獨死的案例中，也包括那些選擇自行結束生命的人。這些住所可能數月無人打理，清潔師不僅要清理，還要防止環境汙染與害蟲滋生。一名清潔師回憶，一位高中女生為逃離家暴，獨居在不到1.5坪的考試院裡。她患有重度憂鬱，房間凌亂，卻小心守護著一個小盒子。

清潔師 趙恩錫(音譯)：「最讓我印象深刻的，是那個被珍惜的小倉鼠籠，裡面還有一隻活著的倉鼠，我們把牠帶走 後來送給新主人，那一幕我至今難忘。」

隨著人口老化與孤獨死的增加，南韓的殯葬行業正在成長，也在改變社會對死亡的理解。而對某些人來說，這份工作，更是一種面對生命的方式。

清潔師 趙恩錫(音譯)：「我以自己的工作為榮，因為我覺得這像是在，淨化宇宙的一個小角落，某種意義上 這也是一種回歸生命，即使在死亡之中，生命的訊息仍然持續被傳遞。」

